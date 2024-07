V Belgiji zaradi suma priprave terorističnega napada aretirali sedem ljudi

Belgijska policija je danes aretirala sedem ljudi, ki so osumljeni, da so pripravljali teroristični napad, je sporočilo zvezno tožilstvo. V okviru obsežne operacije so policisti izvedli racije po vsej državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tiskovni predstavnik tožilstva je dejal, da za zdaj ni dokazov o kakršni koli povezavi z olimpijskimi igrami v Parizu, ki jih bodo uradno odprli v petek, otvoritvena slovesnost pa bo potekala ob izjemnih varnostnih ukrepih.

»Na tej stopnji nimamo nobenih podrobnosti o lokaciji ali cilju, vendar pa ugotovitve kažejo na to, da se je pripravljal napad,« je dejal tiskovni predstavnik belgijskega državnega tožilstva Arnaud d'Oultremont.

»Vsi vpleteni so osumljeni sodelovanja pri dejavnostih teroristične skupine, financiranja terorizma in priprave terorističnega napada,« je zapisalo tožilstvo.

Belgijska policija je davi na zahtevo zveznega tožilstva izvedla štirinajst racij, med drugim v Bruslju, Antwerpnu, Liègeu in Gentu, poroča AFP. Tožilstvo je sporočilo, da za zdaj ne bo objavilo nobenih drugih informacij.

Belgijo so leta 2016 pretresli samomorilski bombni napadi na letališču in na podzemni železnici, v katerih je bilo ubitih 32 ljudi, več sto pa ranjenih.