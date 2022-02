V Belorusiji naj bi se končale skupne vojaške vaje z Rusijo

V Belorusiji se bodo danes končale skupne vojaške vaje z Rusijo, ki jih je Zahod v luči zaostrovanja razmer pozorno opazoval. Ob tem se končuje tudi varnostna konferenca v Münchnu, kjer so voditelji največ pozornosti namenili ravno ukrajinski krizi. Na to temo se bosta danes slišala predsednika Rusije in Francije, Vladimir Putin in Emmanuel Macron.

Skupne vojaške vaje v Belorusiji, ki so se začele 10. februarja, so zbudile veliko pozornosti. Za skrb je zbujala predvsem okrepljena prisotnost ruskih vojakov. Tam jih je okoli 30.000. V okviru vaj so sicer preverjali pripravljenost vojaških enot v primeru napada od zunaj, boja proti terorizmu ter zaščite interesov obeh držav.

Rusija je v zadnjih dneh izvedla več vojaških vaj. Ravno včeraj sta Putin in beloruski predsednik Aleksander Lukašenko opazovala poskusno izstrelitev balističnih in vodenih raket.

Zahod je bil večkrat kritičen do ruskih manevrov. Rusko obrambno ministrstvo sicer trdi, da bodo vojake po končanih vajah umaknili, vendar zahodni zavezniki niso prepričani v to. Na varnostni konferenci so v soboto zahodni voditelji večkrat pozvali Rusijo, naj zmanjša napetosti, obenem pa so grozili tudi z ostrimi sankcijami v primeru napada.

Konferenca se danes sicer zaključuje. Na programu je še več panelov s svetovnimi voditelji, med drugim bo na razpravi o Zahodnem Balkanu nastopil tudi slovenski predsednik Borut Pahor. Pred razpravo je Pahor dejal, da ne smemo podcenjevati razmer na tem območju in da je potrebno dovolj zgodaj opaziti in nasloviti določene zaskrbljujoče procese v regiji.