V BiH bodo ponovno šteli glasove za predsednika Republike Srbske

Državna volilna komisija Bosne in Hercegovine je danes sprejela odločitev o ponovnem štetju glasov za predsednika Republike Srbske, potem ko so ugotovili številne nepravilnosti pri dosedanjem izidu volitev, ki so potekale 2. oktobra. Gre za prvo takšno odločitev v dosedanji volilni praksi v BiH, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Odločitev o ponovnem štetju glasov je Državna volilna komisija (CIK) sprejela s šestimi glasovi za in enim proti. V glavnem središču za štetje glasov bodo tako odprli vse vreče z glasovnicami z več kot dva tisoč volišč in ponovno prešteli vse glasove za predsednika Republike Srbske, srbske entitete v BiH.

Volilni proces »nedvomno kontaminiran«

CIK je odločitev sprejel na podlagi ocene, da je dovolj dokazov, da je bil volilni proces do te faze »nedvomno kontaminiran« do te mere, da onemogoča verodostojne volilne rezultate za predsednika in podpredsednika Republike Srbske.

»Ko volilni odbori in občinske volilne komisije niso v stanju, da bi same opravile svoje delo, bo to storil glavni center za štetje,« je dejal predsednik državne volilne komisije Suad Arnautović.

Eden od ključnih dokazov o volilni prevari je bil, ko je predsednik enega od lokalnih volilnih odborov pred kamerami televizije BN priznal, da je vse glasove, ki jih je v njegovi vasi Krajišnik pri Bosanski Gradiški osvojila Jelena Trivić, pripisal kandidatu za predsednika Republike Srbske Zoranu Kaliniću iz stranke Naša zgodba. Svoje dejanje je pripisal utrujenosti in poznim večernim uram.

Nemogoče matematične nelogičnosti

Arnautović je že v petek poudaril, da volilni odbori, na katere se nanašajo odredbe državne volilne komisije, niso zakonito opravili svojega dela. »Nepravilno so pakirali volilni material, nepravilno so izpolnjevali obrazce, na katerih ima kandidat na primer več glasov od svoje politične stranke, kar je nemogoče, ali pa skupno število glasov ni enako skupnemu številu veljavnih glasov, ki so jih osvojili politični subjekti. Pojavile so se tudi druge matematične nelogičnosti,« je pojasnil.

Več tisoč ljudi je v Banjaluki v nedeljo sicer že drugič protestiralo zaradi izidov volitev v BiH in zahtevalo vnovično štetje glasov. Nekateri protestniki so zahtevali tudi razveljavitev volitev, na katerih je kandidat za predsednika Republike Srbske in trenutni predsednik predsedstva BiH Milorad Dodik po mnenju opozicije ukradel zmago protikandidatki Jeleni Trivić.

Po zadnjih neuradnih delnih izidih, ki jih je po skoraj 80 odstotkih preštetih glasov objavila državna volilna komisija, v tekmi za predsednika Republike Srbske pred Trivićevo za okoli 28.000 glasov vodi Dodik. Osvojil je 48,36 odstotka glasov, Trivićeva pa 43,27 odstotka.