V BiH zaradi organizacijskih zapletov odpovedali vrh EU-Zahodni Balkan

Svet ministrov Bosne in Hercegovine je v četrtek odpovedal napovedani decembrski vrh voditeljev Zahodnega Balkana in Evropske unije v Neumu, potem ko so razveljavili razpis za organizacijo tega dogodka, ki so jo dodelili podjetju brez primernih izkušenj. Opozicija vladi očita, da gre za nepojmljivo sramoto, odgovorne pa so pozvali k odstopu.

Svet ministrov BiH je organizacijo vrha dodelil podjetju MindSet. Na odločitev se je pritožila agencija Mita Group zaradi domnevne zlorabe položaja in kršenja zakona o javnih naročilih oz. zato, ker so za organizacijo dogodka izbrali podjetje brez delovnih izkušenj, piše mreža Radio Slobodna Evropa.

Svet ministrov BiH je razpis po pritožbi razveljavil, to pa je onemogočilo pravočasno organizacijo dogodka, zaradi česar so ga šest dni pred načrtovanim začetkom odpovedali.

»Z nejevero in šokom sem sprejel novico, da so se skupne institucije BiH zaradi neorganiziranosti in proceduralnih spodrsljajev uspele osramotiti z odpovedjo vrha voditeljev Zahodnega Balkana in EU,« je po poročanju javne radiotelevizije BHRT v četrtek dejal predsednik entitete BiH Republike Srbske Milorad Dodik.

Iz vodilne bošnjaške stranke, Stranke demokratske akcije (SDA) Bakirja Izetbegovića, pa so odpoved vrha po pisanju sarajevskega časnika Dnevni avaz označili za nepojmljivo sramoto, ki jo je BiH povzročila aktualna vladajoča koalicija.

Pristojne institucije so v stranki pozvali, naj raziščejo nepravilnosti, odgovorne, med katerimi sta po njihovem prepričanju predvsem predsedujoča svetu ministrov BiH Borjano Krišto in zunanji minister BiH Elmedin Konaković, pa k odstopu.

Vrh v edinem mestu BiH na jadranski obali Neumu bi moral potekati 4. in 5. decembra, udeležiti pa se ga je nameravala tudi novoizvoljena evropska komisarka za širitev Marta Kos.