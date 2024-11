Visoki predstavnik v Bosni in Hercegovini prižgal luč na koncu tunela

V nadaljevanju preberite:

Zaradi nerešenega pravnega in finančnega statusa se je Narodna in univerzitetna knjižnica Bosne in Hercegovine v zadnjem času znašla v tako hudih težavah, da je za uporabnike začasno zaprla svoja vrata. Ostali so brez vodstva, brez denarja za plače in plačilo položnic ter možnosti izdajanja mednarodnih standardnih številk publikacijam.

O skrajnih razmerah, v katere je naposled kot deus ex machina posegel visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt, so za Delo spregovorili predsednik sveta delavcev Aldin Huskić ter avtorji Ahmed Burić, Ferida Duraković in Jasmin Agić.