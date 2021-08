V boju z virusom nima smisla vnaprej razglašati zmage

V nadaljevanju preberite:

Pretekle pandemije nam vsekakor lahko koristijo pri razumevanju trenutne, ne dajejo pa nam odgovorov na vsa vprašanja, je za Delo poldrugo leto zatem, ko je covid-19 vstopil v naša življenja, pojasnil John M. Barry, zgodovinar in avtor uspešnice The Great Influenza. »V vsaki pandemiji so se pojavile različice, ki so bile bolj prenosljive in včasih bolj smrtonosne. Vprašanje je, kje v tem ciklu smo zdaj. Je različica delta najslabše, s čimer se bomo srečali?«



Nihče ne pozna odgovora na to, je poudaril sogovornik, ki o sebi sicer pravi, da je glede prihodnjega razvoja pandemije verjetno bolj optimističen od večine. »V državah z dobrim dostopom do cepiv bomo kmalu videli, da je 85 odstotkov prebivalstva cepljenega ali ozdravljenega po okužbi. Njihov imunski sistem bo pripravljen na boj proti virusu. Pričakujem, da bo virus mutiral, da bi se izognil imunski zaščiti, vendar bo to počasen proces. Če imam prav, to pomeni, da bo virus postal endemičen in bo morda nevarnejši od gripe, vendar ne tako nevaren, da bomo morali spremeniti svoje življenje,« je pojasnil Barry.



»Toda če se motim, to pomeni, da bomo priča eni ali več različicam, hujšim od delte. V tem primeru bo prihodnost mnogo bolj nepredvidljiva.«