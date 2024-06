V Boliviji po poskusu državnega udara aretirali poveljnika vojske

V Boliviji so v sredo po ponesrečenem poskusu državnega udara aretirali poveljnika vojske Juana Joséja Zúñigo, ki je nad vladna poslopja v La Pazu poslal vojsko s tanki. Zúñiga je dejal, da nameravajo oborožene sile prestrukturirati demokracijo, ki bo postala prava, in ne ta, ki jo 40 let vodi ista peščica ljudi.

Vojska je s tanki v sredo zavzela zgodovinski osrednji trg Plaza Murillo, kjer sta sedeža vlade in kongresa, eden od tankov pa je pri tem poskušal razbiti vrata predsedniške palače, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V akciji je sodelovalo skupno osem tankov, ki so se – tudi zaradi nasprotovanja ljudi na ulicah La Paza – čez nekaj časa umaknili. Policija je kasneje aretirala generala Zúñigo, ko je pred vojašnico nagovarjal novinarje. Vstaja je skupno trajala okoli pet ur.

Predsednik Bolivije Luis Arce se je med udarom soočil z Zúñigo in mu ukazal, naj umakne vojsko nazaj v vojašnice. »Nihče nam ne more vzeti demokracije, ki smo si jo priborili,« je z balkona vladne palače pred več sto privrženci po umiritvi položaja dejal Arce.

Bolivijski general Juan José Zuniga ob aretaciji zaradi poskusa državnega udara v La Pazu. FOTO: Claudia Morales/Reuters

Predsednik je že med zasedbo osrednjega trga sporočil, da je imenoval novo vodstvo oboroženih sil, proti Zúñigi pa je bila vložena obtožnica, ki ga bremeni terorizma in vstaje proti varnosti in suverenosti države.

Tik pred pridržanjem je Zúñiga novinarjem zatrdil, da mu je pravzaprav Arce naročil, naj izvede vstajo, da bi se okrepila priljubljenost predsednika, še navaja AFP.

Tanki so se na ulice podali kmalu po tem, ko so se pojavile govorice, da so Zunigo razrešili s položaja zaradi ponedeljkovih odmevnih izjav, ko je nekdanjemu predsedniku Evu Moralesu javno zagrozil, da ga bo aretiral, če bo v nasprotju z odločitvijo ustavnega sodišča znova kandidiral za predsednika.

Bolivijo je pretresel poskus državnega udara. FOTO: Claudia Morales/Reuters

Morales, ki je državi vladal med letoma 2006 in 2019, je sicer uradno vodja Gibanja za socializem (MAS), ki mu pripada tudi Arce. Kljub temu je med predsednikom in njegovim nekdanjim mentorjem nastal politični razkol, država pa se medtem spopada tudi z gospodarskimi težavami.

Bolivija ima dolgo zgodovino državnih udarov, večinoma še iz časov 19. in 20. stoletja. Bolivijske oblasti so kot poskus udara sicer opredelile tudi dogajanje leta 2019, ko je po nemirih oblast prevzela začasna predsednica Jeanine Añez iz vrst konservativcev.

Ravno osvoboditev »vseh političnih zapornikov«, vključno z Añezovo, je kot enega izmed ciljev vstaje izpostavil tudi Zuniga, piše portal ameriške televizije CNN.

Poskus udara so obsodile številne vlade regionalne vlade, podporo ustavnemu redu v Boliviji pa sta na omrežju X izrekla tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell in predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen.