07.30 V Demokratični republiki Kongo cepljen manj kot odstotek prebivalcev

Demokratična republika Kongo se trudi cepiti svoje prebivalstvo in se uvršča med države z najmanjšim odstotkom cepljenih na svetu. V 90-milijonski populaciji jih je le 0,16 odstotka prejelo en odmerek – in to pade na samo 0,06 odstotka za tiste, ki so bili v celoti cepljeni, poročanje AFP povzema Guardian. V začetku marca je sicer v to državo prispelo 1,7 milijona odmerkov cepiva AstraZeneca, poslanega prek mehanizma Covax za revnejše države. Toda oblasti so preložile začetek cepljenja, potem ko je več evropskih držav prekinilo kampanje cepljenja z AstraZeneco zaradi bojazni, da povzroča redko, a resno strjevanje krvi. Družabna omrežja so preplavile govorice, ki trdijo, da je cepljenje naredilo ljudi sterilne ali da naj bi Afričane uporabili kot »morske zajčke« ali celo ubili. Koronavirus so predstavili kot »bolezen belcev«, ki so jo v DRK prinesli popotniki. Predsednik Felix Tshisekedi je svoje sume cepljenja z AstraZeneco širše razglasil. »Mislim, da sem imel prav, da nisem bil cepljen ... Dvomil sem,« je dejal in dodal, da je raje počakal na druga cepiva, preden se bo odločil za celjenje.

FOTO: Gaelen Morse/Reuters

07.00 Sproščanje ukrepov po več kot 100 dneh

V Aucklandu na Novi Zelandiji se veselijo konca več kot 100-dnevnega lockdowna – danes je namreč prvi dan omilitve omejitev ukrepov v tem največjem novozelandskem mestu, piše Guardian. Sistem semaforjev, ki ga je konec novembra napovedala premierka Jacinda Ardern, odpravlja zapore v korist tistih, ki so cepljeni. Rdeče, oranžne in zelene ravni so odvisne od stopnje precepljenosti in stopnje obremenitve zdravstvenega sistema, a tudi na rdeči – najstrožji ravni – so podjetja popolnoma odprta za cepljene, z nekaterimi omejitvami glede velikosti zbiranja. Tako se je v četrtek ob polnoči za cepljenje odprl velik del življenja; spet lahko povabijo družino in prijatelje v svoje domove, načrtujejo izlet v telovadnico, gredo lahko v bare oz. kavarne.

Ljudje v Aucklandu lahko spet obiščejo kavarne in restavracije. FOTO: David Rowland/AFP

06.30 V New Yorku potrdili več primerov omikrona

Zdravstveni uradniki so v četrtek sporočili, da so v New Yorku odkrili več primerov različice omikron, vključno z moškim, ki se je konec novembra udeležil »anime konvcencije« (dogodka s primarnim poudarkom na animeju oz. japonski kulturi) in je bil pozitiven na različici, ko se je vrnil domov v Minnesoto, poroča britanski Guardian. Poleg njega so predstavniki zdravstva povedali, da so testi pokazali, da ima to različico še pet ljudi, ki so se nedavno okužili s covidom-19, poročanje AP povzema Guardian. Vlada predsednika Josepha Bidna je ob pojavu različice in približevanju zime uvedla nekaj novih ukrepov, med njimi zasebne zavarovalnice krijejo stroške testiranja na domu, pa tudi malce ostrejša zahteva za testiranje potnikov iz tujine, ne glede na to, ali so cepljeni ali ne. Predvsem pa gre za krepitev kampanje prepričevanja Američanov, naj se cepijo, sedaj tudi s poživitvenimi odmerki. Podaljšuje se tudi zahteva za nošenje mask v javnem prometu oziroma v zaprtih javnih prostorih in tudi na prostem, kjer so velike množice.