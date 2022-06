V Dominikanski republiki ubili ministra za okolje

V Dominikanski republiki je bil danes v streljanju v stavbi ministrstva za okolje ubit minister Orlando Jorge Mera. Nanj je streljal moški, ki je vdrl na redni tedenski sestanek na ministrstvu in začel streljati, so za francosko tiskovno agencijo AFP povedali viri na ministrstvu.

Po poročanju lokalnih medijev je elitna policijska enota vstopila na ministrstvo, da bi poiskala strelca, ki se je v poslopju ministrstva zabarikadiral s talci. Policija podrobnosti o dogodku ni želela razkriti, navaja AFP.

FOTO: Erika Santelices/AFP

Strelec naj bi bil sodelavec ministra in je imel dostop do varnega območja, so povedali viri, ki niso želeli biti imenovani. Ministrstvo je na Twitterju sporočilo, da je zgroženo nad dogodkom, ki se je zgodil v ponedeljek zjutraj. Sporočili so tudi, da trenutno nimajo podrobnosti o dogodku.

Jorge Mera, sin nekdanjega predsednika Salvadorja Jorgeja Blanca, je bil po poročanju AFP v času incidenta na rednem sestanku s svojimi namestniki.