V Donbas prispeli prvi vpoklicani ruski vojaki

V zasedeni ukrajinski regiji Doneck in Lugansk so po navedbah ruskih oblasti že prispeli prvi mobilizirani ruski vojaki, ki naj bi po usposabljanju varovali oskrbovalne poti v zaledju fronte. Ruske oblasti so v ponedeljek sicer suspendirale častnika v regiji Habarovsk, kjer je bilo vpoklicanih več tisoč ljudi, ki niso izpolnjevali pogojev.

Rusko obrambno ministrstvo je na Telegramu zapisalo, da se prvi mobilizirani vojaki že usposabljajo v regiji Doneck, še pred tem pa je poveljstvo ruske vojske napovedalo prihod rezervistov v Lugansk. Po navedbah ministrstva bodo rezervisti po usposabljanju varovali oskrbovalne poti v zaledju fronte, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V obeh regijah so ruske sile v zadnjem času v defenzivi. Nedavno so morale zapustiti strateško pomembno mesto Liman, ukrajinske sile pa trenutno napadajo ceste, ki povezujejo kraje Svatove, Kremina in Rubižne, da bi obkolile tam nameščene ruske vojake oz. jih prisilile k umiku.

Slovo ... FOTO: Igor Russak/Reuters

Britansko obrambno ministrstvo je medtem danes objavilo poročilo v katerem opozarja, da Rusija ne bo mogla zagotoviti zadostne količine opreme in potrebnega vojaškega usposabljanja za tako veliko število vpoklicanih. Kot enega od pokazateljev so izpostavili letošnji naborni cikel, ki naj bi se začel mesec dni pozneje kot običajno.

Izzivi, povezani z nastanitvijo, usposabljanjem, opremljanjem in razporeditvijo mobiliziranega in vpoklicanega osebja, so ogromni, je zapisano v poročilu, ki med drugim opozarja na pomanjkljivosti v ruskih upravnih in logističnih sistemih.

Nepravilnosti pri vpoklicu

Ruski predsednik Vladimir Putin je 21. septembra izdal ukaz o mobilizaciji več sto tisoč rezervistov, a so bile kmalu ugotovljene številne nepravilnosti, saj so pozive prejeli tudi ljudje, ki ne izpolnjujejo pogojev za to.

V luči tega je Moskva v ponedeljek suspendirala in premestila častnika v regiji Habarovsk Jurija Lajko, saj je bilo tam pomotoma vpoklicanih več tisoč ljudi za boje v Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Od več tisoč rojakov, ki so v zadnjih desetih dneh prejeli poziv in prišli v naborne urade, so jih približno polovico poslali domov, ker niso izpolnjevali meril za vpoklic, je dejal guverner regije Mihail Degtarjev. Poudaril je, da to ne bo vplivalo na izpolnjevanje nalog, ki jim jih je naložil ruski predsednik.

Medtem so po poročanju ruske tiskovne agencije Tass tudi lokalne oblasti v regiji Jakutija okoli 300 moških poslale domov, ker so bili neupravičeno vpoklicani.

Rusi bežijo

Strah pred delno mobilizacijo je množico Rusov spodbudil k umiku v večino okoliških držav, kot so baltske države, Finska, Gruzija, Kazahstan in Mongolija. Samo v Kazahstan je od razglasitve mobilizacije vstopilo že več kot 200.000 ruskih državljanov, državo pa naj bi zapustilo približno 147.000 Rusov, je danes dejal kazahstanski notranji minister Marat Ahmetjanov.

Hkrati je poudaril, da za ruske državljane ne bodo omejili vstopa in dodal, da je bilo do zdaj vloženih že 68 prošenj za pridobitev kazahstanskega državljanstva.