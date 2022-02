V dveh mesecih prejeli za 20 milijard evrov vlog

V nadaljevanju preberite:

Nemška vlada je bila zaradi velikega navala na subvencije za energetsko prenovo stavb in gradnjo energetsko manj potratnih stanovanj, prisiljena ustaviti subvencijsko shemo. Tik pred siceršnjim iztekom sheme so namreč prejeli toliko vlog, da je zmanjkalo sredstev. To je med tistimi, ki so oddali vloge, a še niso bile rešene, povzročilo veliko jeze, vlada pa zdaj išče druge rešitve.