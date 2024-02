V Evropi največ možnosti za recesijo v Nemčiji, na Otoku in na Nizozemskem

Do konca leta bi lahko mnoge države po svetu pristale v recesiji. V Evropi je recesija najbolj verjetna v Nemčiji, Veliki Britaniji in na Nizozemskem (38-odstotna možnost) ter v Ukrajini (41-odstotna možnost), kaže redna četrtletna raziskava münchenskega inštituta za gospodarske raziskave Ifo in Švicarskega inštituta za ekonomsko politiko.

Raziskava med ekonomskimi strokovnjaki Economic Experts Survey v zvezi z nevarnostjo recesije izpostavlja geopolitične dogodke in cene energije. Na prvo je opozorilo 43 odstotkov sodelujočih v raziskavi, na drugo pa 33 odstotkov, so sporočili iz Ifa.

Če je največ nevarnosti za recesijo v Evropi v Nemčiji, na Otoku in na Nizozemskem, je je najmanj v Švici (17-odstotna možnost), na Irskem (20 odstotkov), v Španiji (22 odstotkov), Franciji (23 odstotkov), Italiji (27 odstotkov) ter Avstriji in Belgiji (29 odstotkov).

Stroka je spregovorila tudi o možnosti za krčenje gospodarstva v drugih državah. Najvišja naj bi bila v Izraelu (44 odstotkov), Ekvadorju (48 odstotkov) in Argentini (61 odstotkov). V ZDA naj bi bila možnost recesije 26-odstotna. Prav toliko znaša tudi povprečna možnost recesije za celoten svet.

Raziskava v tej luči izpostavlja problematiko nevzdržnih javnih financ in politične nestabilnosti.