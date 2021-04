V Franciji moški ubil policistko

Moški je danes na policijski postaji v mestu Rambouillet v bližini francoske prestolnice Pariz z nožem do smrti zabodel uslužbenko policije, so sporočile francoske oblasti. Policisti so napadalca ubili. Preiskavo je prevzelo francosko protiteroristično tožilstvo. Predsednik Emmanuel Macron je sporočil, da se v boju proti terorizmu ne bodo predali.



»Uslužbenka policije je bila na postaji v Rambouilletu žrtev napada z nožem, kamor se odpravljam,« je na Twitterju zapisal francoski notranji minister Gerald Darmanin.



Napad se je zgodil okoli 14.20 na vhodu v policijsko postajo, je povedal policijski vir. 48-letna uslužbenka policije se je vrnila z odmora za kosilo, ko jo je napadalec z nožem dvakrat zabodel v vrat, so pokazali prvi rezultati preiskave. Kljub posredovanju gasilcev je uslužbenka, ki je imela otroka, stara 13 in 18 let, umrla na kraju dogodka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Policist je ustrelil napadalca, ki je umrl. Gre za 36-letnega tunizijskega državljana, ki je v Francijo prišel leta 2009. Oblastem ni bil znan od prej.

Domnevni terorizem

Francosko protiteroristično tožilstvo je kasneje sporočilo, da je sprožilo preiskavo terorističnega napada. Vključena je tudi notranja obveščevalna služba. Tožilec Jean-Francois Ricard je pred postajo v Rambouilletu povedal, da izjave napadalca med napadom nakazujejo na to, da je imel teroristični motiv. Vir blizu preiskave pa je dejal, da je napadalec vzklikal »Alah je velik,« navaja AFP.



Na kraj dogodka, ki leži približno 60 kilometrov jugozahodno od Pariza, sta se odpravila tudi premier Jean Castex in notranji minister. »Z notranjim ministrom Geraldom Darmaninom sva prišla sem, da bi izrazila podporo tukajšnjim policistom,« je povedal Castex. Izrazil je tudi sožalje družini žrtve.



Podporo družini in kolegom žrtve ter vsem policistom je v imenu francoskega naroda izrazil tudi predsednik Emmanuel Macron. »V boju proti islamističnemu terorizmu se ne bomo nikoli predali,« je tvitnil. Na Twitterju se je odzval tudi policijski sindikat Alliance. »Groza, ki je znova prizadela varnostne sile,« so zapisali.



V zadnjih letih je Francijo pretreslo več napadov s hladnim orožjem, ki so jih izvedli džihadisti. Oktobra lani je 18-letnik iz Čečenije na srednji šoli ubil profesorja Samuela Patyja. Oktobra 2019 pa je uslužbenec policije z nožem ubil štiri sodelavce, od tega tri policiste.

