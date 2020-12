V Franciji življenje izgubili trije žandarji, storilca našli mrtvega

V incidentu blizu kraja Saint-Just v departmaju Puy-de-Dôme v osrednji Franciji so življenje izgubili trije žandarji, eden je pa ranjen, poroča mednarodni tisk. Kot poroča AFP, ki se sklicuje na urad tožilstva, je imel dogodek zasebno ozadje. Žandarji so se odzvali na klic zaradi domačega nasilja.To je po poročanju Reutersa potrdil tudi župan Saint-Justa. Na žandarje je nekaj po polnoči streljal 48-letnik, medtem ko so ti reševali žensko, ki se je zatekla na streho. Storilec je v objektu podtaknil tudi ogenj, tako da so morali intervenirati še gasilci. Po poročanju portala Le Figaro je objekt popolnoma uničen.Sprva je tisk poročal, da še znano, ali je storilec ostal v njem ali mu je uspelo pobegniti. Zatem je AFP poročala, da mu je uspelo pobegniti, po najnovejših podatkih so ga našli mrtvega. To je potrdil francoski notranji minister, ki pa ni navedel, kako je storilec umrl.Žensko so rešili. Storilec je bil sicer oblastem pred incidentom znan zaradi zapletov, ki so se nanašali na skrbništvo nad otrokom. Žandarji, ki so izgubili življenje, so bili stari 21, 37 in 45 let. Sožalje njihovim družinam sta izrazila tako Darmanin kot predsednik države