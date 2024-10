V Hongkongu odkrili prve fosile dinozavrov

Hongkonški uradniki zatrjujejo, da so v mestu, na oddaljenem in nenaseljenem otoku, odkrili prve fosile dinozavrov. Kot je v izjavi zapisala tamkajšnja vlada, so bili fosili del velikega dinozavra iz obdobja krede, izpred približno 145 do 66 milijonov let. Za katero vrsto dinozavra gre, bodo pokazale šele nadaljnje študije, poroča Guardian.

Skalo so našli na Port Islandu v Unescovem globalnem geoparku v severovzhodnih vodah mesta. Najdene fosile bodo v petek postavili na ogled v eni od nakupovalnih četrti Hongkonga.

Sekretarka za razvoj Bernadette Linn Hon Ho je dejala: »Odkritje je velikega pomena in zagotavlja nove dokaze za raziskave o paleoekologiji v Hongkongu.«

Strokovnjaki domnevajo, da je bilo truplo dinozavra verjetno zasuto s peskom in prodom, nato se je pojavilo po velikih poplavah in bilo znova zakopano na mestu odkritja, še piše v izjavi hongkonških oblasti.

Odkrili so ga po tistem, ko je konservatorski oddelek marca opozoril urad za starine in spomenike na nekatere sedimentne kamnine, ki vsebujejo snovi, o katerih domnevajo, da so fosili vretenčarjev.

Vlada je nato strokovnjakom s celinske Kitajske naložila, da izvedejo terenske preiskave.

Port Island so za to, da bi olajšali prihodnje raziskave in izkopavanja, zaprli za javnost; zaprt ostaja do nadaljnjega.

Fosili bodo od petka na ogled v hongkonškem centru za odkrivanje dediščine v Tsim Sha Tsuiju, eni izmed priljubljenih nakupovalnih mestnih četrti.

Še letos pa namerava vlada odpreti tudi začasno delavnico za opazovanje strokovnjakov pri pripravi fosilnih vzorcev.