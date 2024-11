Pred kratkim imenovana šefinja za kakovost pri Boeingu že odhaja

Elizabeth Lund, dolgoletna vodja kakovosti za komercialna letala pri Boeingu, bo decembra sklenila svojo 33-letno kariero v podjetju. Na položaj višje podpredsednice za kakovost je bila imenovana februarja letos, potem ko je Boeing doživel krizo zaradi incidenta z letalom Alaske Airlines 737 max 9, pri katerem je eksplozija plošče terjala izredni pristanek.

Kljub prizadevanjem za izboljšanje kakovosti je Lundova pogosto naletela na kritike, predvsem po tem, ko jo je junija Nacionalni odbor za varnost v prometu (NTSB) obtožil razkritja nejavnih informacij in špekulacij o vzrokih za nesrečo. Zaradi tega je NTSB Boeingu omejil dostop do informacij iz preiskav.

Lundova ima diplomo iz strojništva ter magisterij iz strojništva in letalsko-vesoljskega inženiringa. V svoji dolgi karieri pri Boeingu je napredovala na različnih vodilnih položajih in vodila je na primer programa izdelave modelov 777 in 747 ter dobavno verigo za komercialna letala. Ob koncu leta 2021 je bila imenovana za višjo podpredsednico in generalno direktorico vseh programov letal.

Popravljala je napake predhodnikov

V intervjuju za Nacionalni odbor za varnost v prometu (NTSB) junija je Lundova priznala, da je bil velik pritisk za zmanjšanje števila inšpektorjev kakovosti pri Boeingu, ki ga je leta 2019 uvedel Ernesto Gonzalez-Beltran, takratni vodja kakovosti pri Commercial Airplanes, napaka. »Odpravljamo večino tega, kar je bilo takrat storjenega,« je dejala Lundova NTSB. »To smo že odpravili in mislim, da takrat nismo ustrezno nadzorovali in ocenili vseh tveganj.«

Lundovo bo nasledil Doug Ackerman, trenutni podpredsednik za kakovost dobavne verige in izdelave, ki že sodeluje pri izvajanju izboljšav, predlaganih FAA. Letos je Zvezna uprava za letalstvo uvedla strožje ukrepe nadzora, vključno s prepovedjo povečanja proizvodnje letal 737 max, dokler Boeing ne izkaže zadovoljivih izboljšav. Ackerman bo nadaljeval implementacijo načrta kakovosti, ki ga je Boeing maja predložil FAA, da bi pridobil dovoljenje za povečanje proizvodnje.

Boeing 737 max, zasnovan kot izboljšana različica priljubljenega modela 737, je obljubljal večjo zmogljivost in učinkovitejšo porabo goriva. FAA je leta 2017 certificirala model max 8, leto kasneje pa še večji model max 9. Kljub velikim pričakovanjem je zgodbo modela zaznamovala vrsta tragičnih dogodkov, v katerih je življenje izgubilo več sto ljudi.

Nove težave v letu 2024

V letih po prizemljitvi, od 2021 do 2023, je podjetje utrpelo ogromne finančne izgube zaradi odškodnin, stroškov skladiščenja ter težav z zagotavljanjem varnosti in kakovosti letal. Leto 2024 je zaznamoval nov val incidentov. Januarja je let Alaske Airlines 1282 doživel nenadno dekompresijo zaradi manjkajočega vratnega čepa, kar je terjalo nujni pristanek in prizemljitev vseh letal modela max 9.

Februarja je preiskava razkrila napake v sestavi, kar je vodilo do prestrukturiranja znotraj podjetja, kjer je Elizabeth Lund prevzela funkcijo podpredsednice za kakovost. V istem obdobju je FAA Boeingu naložil 90-dnevni rok za izboljšanje kontrol kakovosti. Marca je let United Airlines 1539 zaradi težav z zavorami zapustil pristajalno stezo, kar je znova sprožilo vprašanja o varnosti letal.

V istem mesecu je v sumljivih okoliščinah umrl nekdanji vodja kakovosti in žvižgač John Barnett, kar je dodatno obremenilo ugled podjetja. Kljub prizadevanjem za sanacijo situacije se Boeing še naprej sooča s pritiski regulatorjev in dvomi javnosti o varnostnih standardih.

Nekaj let do izboljšanja

FAA trenutno izvaja trimesečno varnostno revizijo, ki vključuje oceno Boeingovih praks upravljanja tveganj, dodeljevanja virov in skladnosti s predpisi. Pri tem je urad generalnega inšpektorja ministrstva za promet oktobra kritiziral FAA zaradi pomanjkljivega nadzora nad Boeingovimi proizvodnimi obrati. Februarska analiza FAA je razkrila 97 primerov neskladnosti, vključno z napakami pri nadzoru proizvodnje, skladiščenju delov in kakovostnem nadzoru izdelkov.

Generalni direktor FAA Mike Whitaker je priznal preteklo popustljivost agencije in ocenil, da bo Boeing potreboval od tri do pet let, da izboljša svojo varnostno kulturo. Kljub tem izzivom je Boeingov generalni direktor Kelly Ortberg optimističen glede nadaljevanja proizvodnje 737 max, ki je bila prekinjena zaradi 53-dnevne stavke. Lundova je na zaslišanju NTSB avgusta izjavila, da podjetje načrtuje spremembe oblikovanja letal, ki jih bodo uvedli v roku enega leta in jih nato uporabili retroaktivno na celotni floti.

Boeing se tako sooča z zahtevnim obdobjem, v katerem mora izboljšati svoje procese in obnoviti zaupanje regulatorjev ter javnosti v svoje izdelke in varnostne standarde.