V Iranu na smrt obsojeni dve kurdski aktivistki

Islamska republika Iran je na smrt obsodilo kurdsko socialno delavko aktivistka Pahšan Azizi, ki je sicer zaprta že eno leto, od tega veliko časa v samici. To že druga smrtna obsodba politične zapornice v Iranu v zadnjih tednih. Pred tem je islamsko revolucionarno sodišče v mestu Rašt na smrt obsodilo delavsko aktivistko Šarifeh Mohamadi. Obe sta bili obtoženi oboroženega upora proti državi, poročajo kurdski mediji.

Na sojenje zaradi podobnih obtožb v zaporu čaka še kurdska aktivistka Vriša Moradi, članica Društva svobodnih žensk vzhodnega Kurdistana, poroča Voanews.

Kurdska organizacija za človekove pravice Hengaw je poudarila, da je bila Azizijeva obsojena na smrt, »potem, ko ji je bil več mesecev onemogočen dostop do odvetnika in obiskov družine, njen sodni postopek pa je potekal na nepregleden in nepravičen način«.

V odprtem pismu je na smrt obsojena zapornica opisala nasilno aretacijo njene družine, brutalno mučenje, ki ga je bila deležna med priporom, ter svoja politična stališča in dejavnosti. Med drugim navaja, da so jo med zaslišanji obešali in celo živo zakopali, mučili so tudi njeno širšo družino, je zapisala.

Azizi je bil v preteklosti že večkrat aretirana. Prvič so jo aretirali novembra 2009 med študentskim protestom proti političnim usmrtitvam v Kurdistanu. Večkrat se je soočala z obtožbami o članstvu v opozicijskih skupinah, ki jih je sicer odločno zanikala.

V teheranskem zaporu Evin je v sredo šestdeset zapornic protestiralo proti smrtni obsodbi Azizijeve, poroča portal Iran international.

Že v začetku julija je Organizacija za človekove pravice v Iranu s sedežem na Norveškem opozorila, da bo po iranskih predsedniških volitvah verjetno prišlo do povečanega števila usmrtitev, saj so v preteklosti po volitvah v Iranu usmrtitve močno narasle.

Tudi letno poročilo Amnesty International o smrtni kazni, ki je bilo objavljeno maja, je opozorilo na naraščajoče število usmrtitev v Iranu. V lanskem letu je skoraj tri četrtine vseh zabeleženih usmrtitev po vsem svetu izvedel Iran. Poročilo ugotavlja še, da je iranska vlada v zadnjem času okrepila uporabo smrtne kazni, da bi »med ljudmi vzbudila strah in okrepila svojo oblast«.