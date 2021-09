V Italiji prijeli nekdanjega predsednika Katalonije Puigdemonta

V Italiji so v četrtek na podlagi španskega naloga za aretacijo prijeli nekdanjega katalonskega predsednika in enega najvidnejših obrazov boja za neodvisnost Katalonije Carlesa Puigdemonta, je sporočil njegov odvetnik. Politik, ki je trenutno evropski poslanec, naj bi še danes stopil pred sodnika, ki bo odločal o morebitni izročitvi Španiji.



Kot je sporočil njegov odvetnik Gonzalo Boye, so Puigdemonta, ki od leta 2017 živi v Belgiji, prijeli ob prihodu v Italijo, kamor da je odpotoval v vlogi evropskega poslanca. Aretacijo so po njegovih besedah izvedli na podlagi španskega naloga za prijetje, izdanega oktobra 2019.



Vodja Puigdemontovega kabineta Josep Lluis Alay je na Twitterju pojasnil, da ga je italijanska policija prijela ob prihodu na letališče v mestu Alghero na Sardiniji. Danes naj bi stopil pred sodnika v mestu Sassari, ki ga lahko bodisi izpusti bodisi izroči Španiji, je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.



58-letnega Puigdemonta Španija išče zaradi obtožb vstajništva v povezavi z izvedbo referenduma o neodvisnosti Katalonije leta 2017. Evropski parlament je marca Puigdemontu in še dvema neodvisnosti naklonjenima poslancema odvzel imuniteto.

Čeprav je pritožbeni postopek v zadevi na Sodišču EU še v teku, trojica v vmesnem času ostaja brez zaščite, saj je sodišče julija zavrnilo njihovo prošnjo za izdajo začasne odredbe o ponovni dodelitvi imunitete.



Puigdemonta so aretirali teden dni po obnovi pogajanj med špansko osrednjo vlado v Madridu in katalonskimi oblastmi, ki iščejo rešitev za najhujšo špansko politično krizo v več desetletjih.



Madrid je po aretaciji izrazil »spoštovanje odločitve italijanskih oblasti in sodišč«. »Aretacija gospoda Puigdemonta ustreza sodnemu postopku, ki velja za vsakega državljana EU, ki se mora zagovarjati pred sodiščem,« je v izjavi sporočila španska vlada. Dodaja, da bi se moral Puigdemont »podrediti delovanju pravosodja kot katerikoli drug državljan«.



Novi katalonski predsednik Pere Aragones je medtem obsodil dogajanje. »Pregon in sodno represijo najstrožje obsojam. To se mora končati,« je zapisal na Twitterju. Samoodločba je po njegovih besedah edina rešitev.



Zaradi obtožb vstajništva v Španiji sicer poleg Puigdemonta iščejo še nekdanja katalonska ministra Tonija Comina in Claro Ponsati.



Referenduma oktobra 2017 so katalonske oblasti izpeljale kljub prepovedi Madrida. Nekaj tednov pozneje je vlada v Kataloniji razglasila neodvisnost. Puigdemont se je pred pregonom zatekel v tujino, tiste predstavnike oblasti, ki so ostali, pa so prijeli in jim sodili. Junija letos jih je vlada pomilostila, v kar pa ni bil vključen Puigdemont, pojasnjuje AFP.

