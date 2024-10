Izraelski obrambni minister: Imenovanje novega vodje Hezbolaha je začasno

Novi vodja Hezbolaha Naim Kasem ne bo dolgo vodil tega šiitskega gibanja, je prepričan izraelski obrambni minister Joav Galant, ki trdi, da gre za začasno imenovanje. Vodstvo Hezbolaha je danes Kasema izbralo za novega prvega moža gibanja po tem, ko je Izrael ubil dolgoletnega vodjo Hasana Nasralo in prvotno predvidenega naslednika Hašema Safidina.

»Začasno imenovanje. Ne za dolgo,« je na omrežju X ob fotografiji Kasema zapisal Galant. V ločeni objavi je dodal, da se je »odštevanje začelo«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vodstvo Hezbolaha je danes sporočilo, da so izbrali novega prvega moža, in sicer dosedanjega namestnika vodje Kasema. Na položaj so ga imenovali po tem, ko je izraelska vojska septembra ubila dolgoletnega vodjo Hezbolaha Hasana Nasralo, kmalu zatem pa še prvotno predvidenega naslednika Hašema Safidina.

71-letni Kasem je bil za namestnika generalnega sekretarja Hezbolaha imenovan leta 1991. Že dlje časa je eden glavnih tiskovnih predstavnikov gibanja, podal je tudi več intervjujev za tuje medije. Znotraj gibanja je imel v primerjavi z Nasralo in Safidinom nekoliko nižji status, čeprav je spoštovan.

V Libanonu ranjenih osem avstrijskih pripadnikov Unifila V raketnem napadu na oporišče mirovne misije ZN v Libanonu (Unifil) v Nakuri na jugu Libanona je bilo ranjenih osem avstrijskih vojakov, je danes sporočilo obrambno ministrstvo na Dunaju. Vojaki so utrpeli lažje poškodbe in niso potrebovali nujne medicinske pomoči. Raketa je priletela s severa in jo je verjetno izstrelilo šiitsko gibanje Hezbolah ali z njim povezana oborožena skupina, meni Unifil. »Hezbolah in vse akterje opozarjamo na njihove obveznosti, da zagotovijo varnost osebja in lastnine ZN,« je še sporočil Unifil in dodal, da je sprožil preiskavo incidenta, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zaenkrat še ni povsem jasno, ali gre za isti napad. Mirovna misija Unifil je bila ustanovljena leta 1978, da bi nadzorovala umik izraelske vojske po prvi invaziji Libanona in vladi v Bejrutu pomagala vzpostaviti nadzor nad vsem ozemljem. Trenutno ima v Libanonu približno 10.000 vojakov iz 50 držav.

Svet svari pred uničujočimi posledicami za Palestince

V izraelskih napadih na več območij v dolini Beke na vzhodu Libanona je bilo v ponedeljek ubitih najmanj 60 ljudi, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Še več deset ljudi je bilo ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

O žrtvah so poročali z 12 območij v dolini Beka, ki jo pretežno nadzoruje šiitsko gibanje Hezbolah. Med mrtvimi sta najmanj dva otroka, še 58 ljudi pa je ranjenih.

Ministrstvo je ob tem opozorilo, da gre za začasne podatke, saj reševalne akcije še potekajo. Lokalni guverner Bahir Kodr je obsodil najbolj nasilne napade na območje, odkar se je začel konflikt. Izrael pred tokratnimi napadi ni izdal ukaza za evakuacijo, poroča AFP.

Odkar so izraelske sile 23. septembra začele obsežnejšo ofenzivo proti oboroženemu gibanju Hezbolah na jugu Libanona, je bilo v državi po podatkih tamkajšnjih oblasti skupno ubitih več kot 1700 ljudi.

Iran in Izrael z medsebojnimi obtožbami

Izrael in Iran sta se na izrednem zasedanju varnostnega sveta ZN o Bližnjem vzhodu v ponedeljek medsebojno obtoževala, da ogrožata mir. Zasedanje, ki so ga zahtevale Alžirija, Rusija in Kitajska po tem, ko je Izrael izvedel zračne napade na Iran, je zaznamovalo tudi pozivanje k umirjanju razmer.

»Izraelski napad je del širšega trajnega vzorca agresije in nekaznovanosti, s katero Izrael destabilizira celotno regijo,« je dejal veleposlanik Irana Amir Said Iravani in pozval k obsodbi izraelskih dejanj. Zagotovil je, da si Teheran želi diplomatske poti, a vendarle zagrozil s povračilnim udarcem.

Izraelski veleposlanik Danny Danon pa je spomnil, da so napovedali povračilni udarec od 1. oktobra dalje. Iran je obtožil, da seje nasilje po vsem Bližnjem vzhodu. Varnostni svet pa je pozval, naj sprejme sankcije proti Iranu, še posebej zato, da mu preprečijo izdelavo jedrskega orožja.

Na zasedanju je sicer uvodoma pomočnik generalnega sekretarja ZN za Bližnji vzhod, Azijo in Tihi ocean Haled Hiari v kratkem poročilu navedel, da je Izrael 26. oktobra zjutraj napadel iranske objekte za proizvodnjo raket, kar je Izrael tudi priznal.

V Palestini obsodbe izraelske prepovedi delovanja UNRWA

Palestinsko predsedstvo na zasedenem Zahodnem bregu je obsodilo izraelsko prepoved delovanja agencije Združenih narodov za palestinske begunce (UNRWA) v Izraelu in zasedenem vzhodnem Jeruzalemu od prihodnjega leta naprej. Hamas je prepoved označil za sionistično agresijo, Islamski džihad pa za stopnjevanje genocida nad Palestinci.

Kneset je v ponedeljek sprejel zakonodajo, po kateri bo s prihodnjim letom prepovedano delovanje UNRWA v Izraelu in zasedenem vzhodnem Jeruzalemu. Zakonodaja ogroža tudi delo agencije v Gazi, saj Izrael nadzira mejne prehode v enklavi.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je po sprejetju zakonodaje sicer dejal, da mora trajna humanitarna pomoč v Gazi kljub prepovedi ostati na voljo ter da je Izrael pripravljen sodelovati z mednarodnimi partnerji, da bi civilistom v enklavi zagotovili humanitarno pomoč na način, »ki ne ogroža varnosti Izraela«.

Slovenija kritična do izraelske prepovedi delovanja UNRWA Prepoved delovanja agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) je v nasprotju s pravnimi obveznostmi, ki jih ima Izrael kot okupacijska sila, je danes sporočila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Tudi premier Robert Golob je obsodil prepoved delovanja UNRWA. Prepričan je, da bo ta imela grozovite posledice za palestinske begunce. »Zgrožena sem nad glasovanjem izraelskega parlamenta o prepovedi delovanja UNRWA na zasedenem palestinskem ozemlju. Država Izrael je tista, ki od leta 1948 razseljuje palestinske begunce, UNRWA pa generacijam beguncev zagotavlja humanitarno, zdravstveno, izobraževalno in drugo pomoč,« je na omrežju X zapisala Pirc Musar. Opozorila je, da ima Izrael kot okupacijska sila v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom jasne pravne obveznosti. »Mednarodna skupnost mora odločno zavrniti vse tovrstne poskuse nadaljnjega razlaščanja Palestincev na zasedenem ozemlju,« je še dodala. Tudi Golob je danes ostro obsodil prepoved delovanja UNRWA. Prepričan je, da je odločitev izraelskega parlamenta v popolnem nasprotju z mednarodnim pravom in bo imela »grozovite posledice na že tako katastrofalno situacijo palestinskih beguncev«.

Urad palestinskega predsednika v Ramali je potezo ostro obsodil. »Tega ne bomo dovolili. (...) Prepričljivo glasovanje tako imenovanega kneseta kaže, da se Izrael spreminja v fašistično državo,« so v ponedeljek sporočili iz urada.

Pri Hamasu so prepoved obsodili kot sionistično agresijo. »Menimo, da je to del sionistične vojne in agresije proti našemu ljudstvu,« je sporočilo palestinsko islamistično gibanje. Skupina Islamski džihad, zaveznica gibanja, pa je potezo opisala kot stopnjevanje genocida nad Palestinci, poroča francoska tiskovna agencija AFP.