V Kijevu primerjajo ruske zločine z nacističnimi

»Preživeli bomo vse. O tem smo prepričani, saj so naša vojska in ljudje tisti, ki so preživeli nacizem. Še enkrat bomo zmagali in znova bo nastopil mir,« je Volodimir Zelenski med drugim dejal v videosporočilu, ki je danes zakrožilo po družbenih omrežjih. Ukrajinski predsednik je v njem rusko agresijo primerjal z uničenjem, ki ga je povzročila Hitlerjeva Nemčija, rekoč, da se je desetletja po koncu druge svetovne vojne mrak znova spustil nad Ukrajino.

Nagovor, med katerim so se izmenjevale podobe uničene Evrope med letoma 1939 in 1945 ter ukrajinskih mest in vasi, ki so se po 24. februarju znašli na seznamu ruskih tarč, so zahodni mediji interpretirali predvsem kot ukrajinski poskus obračanja Putinove retorike proti njemu.