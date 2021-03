V Kölnu več kot tristo zlorab otrok v cerkvi

Neodvisna preiskava ravnanja kölnske nadškofije glede obravnave zlorab je razkrila več sto primerov spolnega nasilja, ki so ga domnevno izvajali predvsem pripadniki cerkve nad mladoletnimi. Odkrili so tudi številne primere kršitev dolžnosti pri obravnavi očitkov zlorab, poročajo tuje tiskovne agencije.Dolgo pričakovano 800 strani dolgo poročilo o kölnski nadškofiji je odkrilo 202 domnevna storilca in 314 žrtev med letom 1975 in 2018, je danes na predstavitvi povedal odvetnik Björn Gercke. »Več kot polovica žrtev so bili otroci, mlajši od 14 let,« je dodal.Med žrtvami je šlo večinoma za fante. Med storilci je bilo 63 odstotkov pripadnikov duhovščine. V skoraj polovici primerov je šlo za spolne zlorabe.V središču danes predstavljene preiskave sicer ni bilo razkrivanje zlorab, temveč kako se je na njih odzivalo vodstvo nadškofije. Gercke je v poročilu izpostavil več odgovornih, kršitev dolžnosti pri preiskovanju očitkov zlorab v Kölnu je med drugim očital trenutnemu hamburškemu nadškofu Stefanu Hesseju.Največ kršitev svojih dolžnosti pa Gercke v poročilu očita leta 2017 umrlemu kardinalu Joachimu Meisnerju.V okviru preiskave so oprali suma kršenja dolžnosti kölnskega nadškofa Rainerja Mario Woelkija. Pred tem so nanj leteli očitki o prikrivanju primerov zlorab. Dlje časa namreč ni želel objaviti starejše preiskave o zlorabah s strani duhovnikov v njegovi nadškofiji. Svojo odločitev je utemeljeval, da želi s tem zaščititi pravico do zasebnosti domnevnih storilcev iz poročila.Tokrat pa je Woelki že v začetku marca napovedal ukrepe proti vsem, ki jih bodo izpostavili v danes objavljenem poročilu. Danes je začasno s svojih dolžnosti odstavil dva sodelavca, ki sta omenjena v poročilu.V poročilu so sicer še izpostavili, da si več desetletij nihče ni upal tovrstnih očitkov prijaviti policiji.