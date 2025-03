V Litvi našli trupla treh ameriških vojakov, eden je še pogrešan

Tragičen konec vojaške vaje v Litvi. Trije od štirih ameriških vojakov, ki so prejšnji teden izginili med taktičnim usposabljanjem na vojaškem vadbišču v Pabradė, so bili po skoraj tednu dni iskanja najdeni mrtvi. Četrti vojak ostaja pogrešan, iskalna akcija se nadaljuje, poroča USA Today.

Vojaki so se 25. marca udeleževali misije za vleko pokvarjenega vojaškega vozila, ko je njihovo oklepno reševalno vozilo M88 Hercules utonilo v močvirnatem območju – globokem šotišču na vzhodu Litve, blizu meje z Belorusijo, piše CBS. Ameriška in litovska vojska sta vozilo izsledili dan po nesreči, a je bilo to ujeto pod več kot štirimi metri vode, blata in gostega sedimenta, kar je reševanje močno otežilo, navaja Reuters.

Šestdnevna reševalna operacija

Izredno zahtevno reševalno akcijo je vodila ameriška vojska ob pomoči litovskih in poljskih sil ter več sto domačih in tujih reševalcev. Litovske oborožene sile so v operacijo vključile helikopterje, brezpilotne letalnike, potapljače, inženirske enote ter težko gradbeno mehanizacijo. Na teren so pripeljali več sto ton gramoza in zemlje, s katerim so utrdili dostopne poti do potopljenega vozila, piše Guardian.

Ameriški potapljači mornarice so v nedeljo zvečer uspeli v izjemno težkih razmerah, brez kakršnekoli vidljivosti, navezati jeklenici na 63-tonski M88 Hercules. Po približno dveh urah so vozilo z vlečnimi stroji izvlekli iz šotišča v ponedeljek zgodaj zjutraj, piše v poročilu.

Vojaki so se 25. marca udeleževali misije za vleko pokvarjenega vojaškega vozila, ko je njihovo oklepno reševalno vozilo M88 Hercules utonilo v močvirnatem območju. FOTO: Litvoska vojska/Reuters

»Naše srce je zlomljeno, žalost se širi čez celotno divizijo – tako pri napotenih enotah kot doma,« je dejal generalmajor Christopher Norrie, poveljnik 3. pehotne divizije. »A iskanje ni končano, dokler ne najdemo še zadnjega vojaka,« je dodal v izjavi za javnost.

Iskanje četrtega vojaka se nadaljuje

Ameriška mornarica je sporočila, da sonarji in radarski sistemi sistematično preiskujejo območje šotišča. Potapljaška ekipa je zarisala območje iskanja in vztraja v zahtevnih razmerah, piše USA Today. Iskalna akcija poteka neprekinjeno.

Predsednik Litve Gitanas Nausėda je na omrežju X izrazil sožalje predsedniku Donaldu Trumpu in ameriški javnosti: »Litva žaluje skupaj z ameriškim narodom. V teh težkih trenutkih so naše misli z družinami padlih vojakov in vsemi prebivalci ZDA,« je zapisal.

Vzrok nesreče še ni znan

Ameriška in litovska vojska sta uvedli preiskavo o okoliščinah dogodka. Po prvih podatkih je šotišče na tem območju izjemno nestabilno in lahko ob nenadni obremenitvi postane smrtonosna past. Tudi izkušeni vojaki lahko podcenijo nevarnost, ki se skriva pod površjem navidezno trdne zemlje, še piše Reuters.

Trije od štirih ameriških vojakov, ki so prejšnji teden izginili med taktičnim usposabljanjem na vojaškem vadbišču v Pabradė, so bili po skoraj tednu dni iskanja najdeni mrtvi. FOTO: Litvoska vojska/Reuters

Generalmajor Curtis Taylor, poveljnik operacije Task Force Iron, je poudaril pogum vseh vpletenih v iskanje: »Hvaležen sem za herojski trud vseh ekip, še posebej naših litovskih zaveznikov, ki so v tem trenutku stali ob nas. To je dokaz neomajnega sodelovanja med našima državama«.