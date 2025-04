V nadaljevanju preberite:

Na Univerzi v Ljubljani (UL) bodo jutri izbirali rektorja, ki bo daleč največjo izobraževalno in raziskovalno ustanovo v državi vodil prihodnja štiri leta. Izbor osebe, ki bo zasedla tako pomembno družbeno funkcijo, je seveda pomemben ne le za zaposlene na univerzi in študente, temveč bi lahko imel širše posledice v vse bolj razburkanem svetu, v katerem so prav študenti, redkeje pa tudi vodstva univerz, gibalo družbenih gibanj od Srbije do ZDA.