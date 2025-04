Mlinarič Raščan: Prednostna naloga bo okrepiti Univerzo

V nadaljevanju preberite:

Univerzitetna profesorica in znanstvenica s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani Irena Mlinarič Raščan je mednarodno uveljavljena strokovnjakinja na področju molekularne farmakologije, farmakogenomike in translacijskih raziskav ter nacionalna direktorica v evropskem konzorciju raziskovalnih infrastruktur EATRIS. Nekdanja dekanja Fakultete za farmacijo UL pa je tudi predsednica nacionalne komisije za Unesco.

Kaj bo vaša prednostna naloga za razvoj in prihodnost univerze?

Moja prednostna naloga bo okrepiti Univerzo v Ljubljani kot avtonomno, odprto in vključujočo institucijo znanja, ki bo imela ključno vlogo v družbi ter bo pripomogla k napredku na lokalni in globalni ravni. Poudarek bo na povezovanju vrhunskega raziskovanja in poučevanja ter prenosa znanja in inovativnih interdisciplinarnih rešitev v prakso. Krepili bomo ustvarjalno, spodbudno in varno delovno in študijsko okolje. Želim, da vsi študenti, raziskovalci, visokošolski učitelji in strokovni sodelavci čutijo pripadnost ter so udeleženi pri delovanju in razvoju univerze. Samo tako lahko kot skupnost odgovorno soustvarjamo prihodnost.