V napadu z nožem v Bruslju ubit policist

V napadu z nožem v belgijski prestolnici Bruselj je bil v četrtek zvečer ubit policist, eden pa je bil ranjen, so sporočile belgijske oblasti. Tamkajšnje protiteroristično tožilstvo je prevzelo vodenje preiskave, saj obstaja sum, da za napadom stoji teroristični motiv. Policija je storilca ustrelila v noge in trebuh in je trenutno v bolnišnici.

Belgijski lokalni mediji so poročali, da je napadalec na območju blizu železniške postaje Bruselj sever v četrtek okoli 18.15 po srednjeevropskem času zabodel dva policista. Druga policijska patrulja, ki je prispela na kraj dogodka, ga je nato ustrelila v noge in trebuh, poročajo tuje tiskovne agencije.

Eden od policistov je menda po vbodu v vrat umrl, ranjenega policista in napadalca pa so zaradi poškodb hospitalizirali.

»Naši policisti vsak dan tvegajo svoja življenja, da bi zagotovili varnost naših državljanov. Današnja drama to ponovno dokazuje,« je v odzivu na napad na twitterju zapisal belgijski premier Alexander De Croo in izrazil solidarnost z družino umrlega policista in njegovim hospitaliziranim kolegom.

Več medijev je brez navedbe vira poročalo, da je pred napadom storilec odšel na policijsko postajo v mestu in opozoril, da bo poskušal napasti policijo, vendar ga niso pridržali. Belgijska tiskovna agencija Belga pa je poročala, da je napadalec med napadom vzklikal Alah je velik.

Tiskovni predstavnik tožilstva Eric Van Duyse je za francosko tiskovno agencijo AFP medtem povedal le, da so zvezni preiskovalci prevzeli primer, »ker obstaja sum terorističnega motiva, ki bo potrjen ali ovržen«.

V Bruslju trenutno poteka sojenje pripadnikom skupine Islamska država (IS), obtoženim vpletenosti v napade leta 2016, v katerih je bilo na glavnem letališču v mestu in na prepolni postaji podzemne železnice ubitih 32 ljudi. Zadnji napad, ki so ga opredelili kot terorističnega, se je v državi sicer zgodil v Liègeu maja 2018, ko je radikalizirani napadalec ustrelil dve policistki in študenta, nato pa so ga ustrelili policisti.