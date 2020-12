V Nashvillu v domnevno namerni eksploziji trije ranjeni

FOTO: Elliott Anderson/Reuters

Najmanj trije ljudje so bile lažje ranjeni v današnji siloviti eksploziji v središču mesta Nashville v ameriški zvezni državi Tennessee. Povzročena je bila tudi velika gmotna škoda. Po prvih ugotovitvah preiskovalci predvidevajo, da je bila eksplozija namerno povzročena, je sporočila policija.Po podatkih policije je eksplozija izvirala iz vozila. Lokalni mediji poročajo, da naj bi šlo za priklopnik. Preiskavo je začele tudi zvezna policija FBI, poroča nemška tiskovna agencija DPA.V eksploziji so zoglenele fasade poslopij in površine ulic v središču mesta, ki je polno trgovin, podjetij, restavracij in barov. Čutili so jo nekaj ulic daleč. Odjeknila je danes ob 6.30 po lokalnem času, ko so bile ulice večinoma prazne.»Zdi se, da je šlo za namerno dejanje. Policija zapira ulice v središču mesta, medtem ko se preiskava nadaljuje,« je tvitnila mestna policija.Po podatkih policije sta v eksploziji zgoreli najmanj dve vozili, drevesa pa so bila izruvana, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Priče so poročale o gostem oblaku dima, ki se je dvignil nad središčem mesta.