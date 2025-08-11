V nedeljskem potresu v Turčiji ena smrtna žrtev

V potresu, ki je v nedeljo zvečer prizadel zahod Turčije, se je zrušilo več stavb in umrla je ena oseba, je sporočil notranji minister Ali Yerlikaya. V potresu je bilo poškodovanih še 29 ljudi, vendar ne gre za hujše poškodbe.

Po navedbah ministra so izpod ruševin ene izmed porušenih hiš potegnili štiri osebe, tri od njih se zdravijo v bolnišnici, medtem ko je 81-letna ženska zaradi poškodb umrla.



Potres je pri epicentru v kraju Sindirgi in okolici porušil 16 stavb. Na prizadeto območje je bilo napotenih več kot 300 reševalcev.

Potresa z magnitudo 6,1 je nastal nekaj pred osmo uro, sledil je popotresni sunek z magnitudo 4,6. V prvi uri po potresu je sicer sledilo šest popotresnih sunkov, skupaj pa okoli 20 z magnitudami med 3,5 in 4,6, poročajo tuje tiskovne agencije.

Posledice potresa FOTO: Efekan Akyuz/Reuters

Potres so čutili v več mestih na zahodu države, vključno z 200 kilometrov oddaljenima Istanbulom in priljubljenim letoviščem Izmir.

Zahod Turčije je v začetku julija stresel potres z magnitudo 5,8, ki je prav tako terjal eno smrtno žrtev, več deset ljudi je bilo ranjenih.