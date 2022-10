V Nemčiji zmanjkuje nastanitev za begunce

V nadaljevanju preberite:

Letos se je zaradi vojne v Ukrajini v Nemčijo zateklo že več kot milijon beguncev, večinoma žensk in otrok, zaradi česar imajo v občinah vse več težav z njihovo oskrbo. Razmere so podobne kot v letih 2015 in 2016, je slišati opozorila. Dodatno se razmere slabšajo še zaradi povečevanja prihodov migrantov po balkanski migracijski poti in vse več nezakonitih prehodov meja. V Berlinu krivdo za slednje deloma pripisujejo Srbiji, ki vse več državljanom tretjih držav omogoča vstop v državo brez vizuma. Nemčija zato od Srbije zahteva spremembo vizumske politike.