V nesreči helikopterja na Kamčatki umrlo 22 ljudi

V razbitinah ruskega helikopterja tipa Mi-8T, ki je z 22 ljudmi na krovu v soboto strmoglavilo na polotoku Kamčatka na ruskem Daljnem vzhodu, po prvih podatkih niso našli preživelih. Vzrok nesreče še ni znan, območje nesreče pa je v soboto prizadel močan veter z dežjem, poročajo ruske tiskovne agencije.

Vir iz preiskovalne komisije je ruski tiskovni agenciji Interfaks povedal, da prva poročila kažejo, da nihče od treh članov posadke in 19 turistov na helikopterju nesreče ni preživel.

Rusko ministrstvo za izredne razmere pa je sporočilo, da so reševalci na kraju nesreče doslej našli posmrtne ostanke 17 ljudi in da ostalih pet še iščejo. Delo reševalcev otežujejo neugodne vremenske razmere in tema.

Helikopter regionalne letalske družbe Vitiaz-Aero je bil na poti z območja blizu vulkana Vačkažec proti vasi Nikolajevka, ki je okoli 17 kilometrov daleč od mednarodnega letališča Jelizovo.

Helikopter ob predvidenem času ni prispel, zato so ga v soboto začeli iskati, sprva samo na tleh, saj zaradi goste megle iskanje iz zraka ni bilo mogoče. Po poročanju ruskih medijev so nato njegove razbitine našli danes na višini okoli 900 metrov, nedaleč od kraja, kjer so z njim vzpostavili zadnji radijski stik, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vzrok nesreče še ni znan. Po podatkih reševalnih služb naj bi nesrečo povzročila napaka pilota, možna pa je tudi mehanska okvara. Helikopter se je domnevno zaletel v goro v razmerah slabe vidljivosti, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Helikopterji so sicer pomembno prevozno sredstvo na polotoku, ki leži 6800 kilometrov vzhodno od Moskve, vendar se pogosto dogajajo nesreče, saj se vreme v regiji pogosto nenadoma spreminja.

Kamčatka je priljubljena med turisti zaradi svojih naravnih lepot in številnih vulkanov. Zasebna podjetja ponujajo helikopterske izlete v rezervate, kjer v naravi živijo medvedi, ali pristanke na vulkanih, še navaja dpa.