V nesreči v premogovniku potrdili dve smrtni žrtvi

Poljske reševalne službe so v premogovniku v poljskem mestu Zofiowka po potresu v soboto našle štiri od desetih pogrešanih rudarjev, je v soboto zvečer sporočil lastnik premogovnika. Zdravniki so doslej potrdili smrt dveh izmed njih, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

Po potresu, ki je povzročil uhajanje metana, je v rudniku ostalo pogrešanih deset rudarjev. Reševalci so dosegli štiri od njih, vendar nihče ni kazal znakov življenja, so sporočili predstavniki rudarskega konglomerata JSW, ki je lastnik rudnika.

Zdravnik v reševalni bazi je v soboto zvečer potrdil smrt prvega, danes pa še smrt drugega rudarja.

Družba JSW je dodala, da reševalci nadaljujejo z delom, povezanim s ponovno vzpostavitvijo prezračevanja, da bi omogočili prevoz drugih dveh najdenih rudarjev in dosegli še preostalih šest, s katerimi so izgubili stik. Družba je sporočila, da je bilo v času potresa na območju 52 delavcev in da jih je 42 brez poškodb uspelo zapustiti premogovnik.

Podjetje JSW ima v lasti tudi premogovnik v kraju Pniowek na jugu Poljske, kjer je v dveh eksplozijah v sredo umrlo pet ljudi, vključno z reševalcem, sedem pa jih še pogrešajo. Njihovo iskanje so v petek prekinili, potem ko so zaradi tretje eksplozije razmere v jami postale prenevarne.