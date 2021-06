V neurju na jugu Češke umrli najmanj trije ljudje

Tornado je popolnoma uničil hiše. FOTO: Radek Mica/AFP

Jug Češke je sinoči prizadelo močno neurje. Razvil se je celo tornado, ki je povsem opustošil območje mesta Breclav. Najmanj trije ljudje so izgubili življenje, več kot 200 pa jih je poškodovanih, od tega deset huje, so za češke medije sporočili predstavniki reševalnih služb.Tornado je opustošil sedem vasi Južne Moravske na meji z Avstrijo. Uničenih je več hiš. Odneslo je številne strehe, polomilo električne drogove. Premetavalo je celo avtomobile. Na posnetkih, ki krožijo tudi po družbenih omrežjih, je videti opustošenje, kakršnega povzročajo tornadi v osrednjem delu ZDA. Neurje je spremljala tudi močna toča in moča naliv.Reševalci so med ruševinami preživele iskali celo noč. Danes na območje prihajajo okrepitve tudi iz drugih delov države.Številni prebivalci prizadetega območja so dobesedno v šoku. »Naenkrat sem zaslišal čudno bobnenje, kot bi se približeval vlak,« je eden od prizadetih opisal dogajanje za časnik Pravo. »Nato se je začel pekel. Vse je letelo naokoli,« je dejal. Tornado mu je odnesel streho s hiše, nima več stropov, ne oken.Območje bo predvidoma danes popoldne po vrnitvi iz Bruslja obiskal tudi premier. Vlada je že napovedala hitro pomoč prizadetim v neurju, še zlasti tistim, ki so izgubili streho nad glavo.