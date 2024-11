Izraelska letala zadela šotore in šolo z razseljenimi Palestinci

V izraelskih zračnih napadih v Gazi je bilo ponoči ubitih najmanj 14 Palestincev, več deset je ranjenih.

Izraelska vojska je na severu Gaze ubila več deset borcev, poroča francoska agencija AFP. Palestinski predsednik Mahmud Abas je medtem novoizvoljenemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu zagotovil pripravljenost na sodelovanje za dosego miru.

Izraelske letalske sile so ponoči v napadu v južnem delu Gaze Han Junis zadele šotore, v katerih so bili nastanjeni razseljeni Palestinci. Pri tem je bilo ubitih najmanj devet ljudi, med njimi otroci in ženske, je za AFP povedal predstavnik palestinske civilne zaščite Mahmud Basal. Palestinski Rdeči polmesec je potrdil število žrtev in sporočil, da je bilo v napadu ranjenih še 11 ljudi.

V drugem zračnem napadu je bilo ubitih pet ljudi, vključno z otroki, okoli 22 je ranjenih. Izraelska vojaška letala so v tem napadu po navedbah Basala zadela šolo v enem od okrožij mesta Gaza, ki so jo spremenili v zavetišče za več tisoč razseljenih ljudi, danes še poroča AFP.

Izraelska vojska je po poročanju AFP medtem sporočila, da so njeni vojaki na območju mesta Džabalija na severu Gaze ubili »več deset teroristov«. Tam že več kot mesec dni izvaja obsežno zračno in kopensko operacijo, da bi palestinskemu gibanju Hamas preprečili ponovno združitev. Izraelske sile so po navedbah vojske ubile tudi več borcev na območju Rafe na jugu ozemlja.

FOTO: Hatem Khaled/Reuters

Abas pripravljen sodelovati s Trumpom za dosegu miru

V izraelski ofenzivi, ki se je začela 7. oktobra lani po napadu Hamasa na izraelsko ozemlje, je bilo doslej po podatkih oblasti v Gazi skupno ubitih najmanj 43.508 ljudi, od tega večina civilistov. Po navedbah vladnega urada za medije v Gazi, ki jih povzema katarska tiskovna agencija QNA, je bilo doslej ubitih tudi 184 novinarjev.

Palestinski predsednik Mahmud Abas je medtem v telefonskem pogovoru v petek zvečer novoizvoljenemu predsedniku ZDA Trumpu sporočil, da si bo prizadeval za zaustavitev vojne, so sporočili iz njegovega urada.

Abas je izrazil pripravljenost sodelovati s Trumpom pri doseganju »pravičnega in celovitega miru, ki temelji na mednarodni legitimnosti«, so dodali iz urada palestinskega predsednika.

Trump, ki se bo v Belo hišo vrnil 20. januarja, je Abasu dejal, da si bo prizadeval za ustavitev vojne ter da je pripravljen sodelovati z njim in vsemi zainteresiranimi stranmi za »spodbujanje miru na Bližnjem vzhodu«.

Trump in palestinski voditelj sta sicer imela med Trumpovim prvim predsedniškim mandatom napete odnose, saj je Trump med drugim ameriško veleposlaništvo preselil iz Tel Aviva v Jeruzalem.