Genocid pred našimi očmi postaja nova družbena in politična norma

Severna Gaza umira. Izraelska vojska še naprej – že šesti teden – bombardira in raketira civilne cilje ter sistematično pobija in izganja palestinsko prebivalstvo. Namen Izraela je jasen: popolno etnično očiščenje severa palestinske enklave, ponovna okupacija in pripojitev ozemlja. Okoli popolnoma odrezane severne Gaze je ustvarjen ognjeni obroč. Samo v zadnjih štiriindvajsetih urah so izraelske sile ubile najmanj 70 ljudi. Izraelske sile bombardirajo tudi osrednjo in južno Gazo.

Izraelska vojska še naprej najbolj intenzivno bombardira begunsko taborišče Džabalija in mesto Beit Lahija. Tarče se še stoječi stanovanjski bloki. Ljudje, večinoma že večkrat notranje razseljeni, ne morejo bežati. Bombe padajo tudi po ljudeh, ki so se zatekli v šotore. Izraelski vojaki množično aretirajo moške vseh starosti. Ti izginjajo (ne)znano kam.