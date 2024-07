V novih obsežnih ruskih napadih na Ukrajino več smrtnih žrtev

Ruska vojska je danes izvedla nove obsežne raketne napade na več ukrajinskih regij. V napadih na Kijev je bilo ubitih najmanj petnajst ljudi, več pa jih je ujetih pod ruševinami. V mestu Krivoj Rog so ruski napadi zahtevali najmanj deset življenj, 37 ljudi pa je bilo ranjenih. Še pet ljudi je umrlo v regiji Harkov v eksploziji ruske mine.

Kot je na omrežju X zapisal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, so ruske sile z več kot 40 raketami napadle mesta Kijev, Dnipro, Krivoj Rog, Kramatorsk in Slovjansk. V napadih je bilo poškodovanih več stavb, med drugim tudi otroška bolnišnica v Kijevu, v kateri je po besedah Zelenskega ujetih več ljudi.

Fotografija današnjega napada na Kijev. FOTO: Sergej Supinski/AFP

»Ljudje so ujeti pod ruševinami, natančno število žrtev še ni znano. Trenutno pri odstranjevanju ruševin pomagajo vsi, zdravniki in navadni ljudje. Rusija ne more trditi, da ne ve, kam letijo njene rakete, in mora v celoti odgovarjati za vse svoje zločine. Pomembno je, da svet o tem ne molči in da vsi vidijo, kaj je Rusija in kaj počne,« je dodal ukrajinski predsednik.

»To obstreljevanje je bilo usmerjeno proti civilistom, prizadelo je infrastrukturo in ves svet bi moral danes videti posledice terorja, na katerega je mogoče odgovoriti le s silo,« pa je v odzivu na ruske napade dejal vodja kabineta ukrajinskega predsednika Andrij Jermak.

Po oceni ukrajinske varnostne službe SBU je otroško bolnišnico zadela manevrirna raketa tipa h-101, Jermak pa je dejal, da je ruski izstrelek vseboval »na desetine mikroelektronskih komponent, izdelanih v članicah Nata«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napadi na ukrajinsko prestolnico so sicer po navedbah lokalnih oblasti terjali najmanj sedem smrtnih žrtev. Župan Vitalij Kličko je opozoril, da so deli sestreljenih ruskih izstrelkov padli na dve okrožji v prestolnici, pri čemer je bilo več stavb poškodovanih.

Bolnišnica naj bi bila po poročanju močno poškodovana. FOTO: Gleb Garanič/Reuters

Rusija je obsežne napade izvedla tudi na mesto Krivoj Rog, kjer je bilo po besedah župana Oleksandra Vilkula ubitih najmanj deset ljudi, še 31 pa ranjenih, od tega deset huje, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Napadi tudi v Dnipru

V mestu Pokrovsk v regiji Doneck so bili v napadih ubiti trije ljudje. O več ranjenih poročajo tudi iz Dnipra. Še pet ljudi je umrlo v regiji Harkov, kjer je avtomobil zapeljal na rusko mino, pri čemer so umrli 53-letni moški, 64-letna in 25-letna ženska, petletni deček in trimesečni dojenček.

Reševalci imajo polne roke. FOTO: Gleb Garanič/Reuters

O napadih so poročali tudi iz Rusije. Zaradi ukrajinskega napada z droni je v nedeljo po navedbah lokalnih oblasti v ruski regiji Voronež odjeknilo več eksplozij, dva človeka pa sta bila poškodovana. Ukrajinski časnik Ukrajinska pravda je poročal, da je bilo v napadu poškodovano skladišče, v katerem so bile med drugim shranjene rakete in artilerijski izstrelki.

Ministrstvo za obrambo v Moskvi napada na regijo Voronež ni potrdilo, je pa omenilo ukrajinske napade z droni na regijo Belgorod, ki naj bi jih ruske sile odbile, poroča nemška tiskovna agencija DPA.