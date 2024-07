Ukrajina in Poljska sklenili »ambiciozen« varnostni sporazum

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes v Varšavi pozval k močnejšemu odzivu zahodnih zaveznikov, potem ko je bila njegova država tarča obsežnih ruskih napadov. Na srečanju s poljskim premierjem Donaldom Tuskom je podpisal »ambiciozen« varnostni sporazum, po katerem bi lahko Poljska ruske izstrelke sestrelila nad Ukrajino.

»Želim, da bi naši partnerji pokazali večjo odpornost in močnejši odgovor na udarec, ki ga je Rusija znova zadala našemu prebivalstvu, naši zemlji, našim otrokom,« je dejal Zelenski na današnji novinarski konferenci s poljskim premierjem Tuskom v Varšavi, ki jo je obiskal dan pred odhodom v Washington, kjer se bo udeležil vrha zveze Nato.

Zelenski je prispel na Poljsko v času, ko je bila Ukrajina tarča močnih ruskih raketnih napadov, v katerih je bilo danes v več mestih ubitih najmanj 31 ljudi, več kot sto ljudi je bilo ranjenih. V Kijevu je bila med drugim močno poškodovana velika otroška bolnišnica.

FOTO: Afp

Zelenski je današnje ruske napade obsodil tudi na Telegramu. »Ruski teroristi so ponovno močno napadli Ukrajino z raketami,« je sporočil, pri čemer je dejal, da so bil v napadih poškodovani stanovanjski objekti, infrastruktura in otroška bolnišnica.

»Zelo pomembno je, da svet ne ostane tiho in da vsi vidijo, kaj počne Rusija,« je dejal Zelenski v luči vrha zavezništva v Washingtonu in v času, ko se v Moskvi mudi indijski premier Narendra Modi.

FOTO: Sergei Gapon/Afp

Zelenski je danes s Tuskom podpisal dvostranski varnostni sporazum. »Tisti, ki danes branijo Ukrajino, branijo tudi sebe,« je dejal Tusk in zagotovil, da bo Poljska storila vse, kar je v njeni moči, da bi bila podpora Nata Ukrajini čim učinkovitejša.

Zelenski je sporazum označil za ambicioznega. Sporazum predvideva razvoj načrta, po katerem bi lahko »ruske rakete in brezpilotne letalnike, izstreljene v smeri Poljske, sestrelili v ukrajinskem zračnem prostoru«, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poljska je ena najbolj trdnih političnih in vojaških podpornic Ukrajine v boju proti ruski agresiji. Je tudi pomembno vozlišče zahodne vojaške pomoči Kijevu.

Ukrajina je že sklenila varnostne sporazume z EU in 19 posameznimi državami, vključno z ZDA, Japonsko in Nemčijo, da bi formalizirala že zagotovljeno vojaško in civilno podporo ter zagotovila možnost nadaljnje pomoči.

Zelenski naj bi se v okviru obiska v Varšavi danes srečal še s poljskim predsednikom Andrzejem Dudo.