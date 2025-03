V Pariz vabljene vse članice Nata, razen Hrvaške, Črne gore in ZDA

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po neuradnih informacijah poslal pismo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, v katerem se opravičuje za določene pretekle poteze, ki bi lahko vplivale na njun odnos. To je v intervjuju za konservativni medij blizu Trumpa povedal ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff. Zelenski je baje spor, ki se je zgodil v Ovalni pisarni, označil za »obžalovanja vreden« in dejal, da je pripravljen sodelovati z ZDA.

V zadnjih tednih je administracija predsednika Donalda Trumpa izvedla več potez, ki nakazujejo na spremembo ameriške politike glede konflikta v Ukrajini, kar nekateri interpretirajo kot približevanje ruskim interesom.​

Po napetem srečanju z ukrajinskim predsednikom Zelenskim 28. februarja v Beli hiši je Trumpova administracija prekinila vojaško pomoč Ukrajini, vključno z deljenjem obveščevalnih podatkov in satelitskih posnetkov. To je povzročilo zaskrbljenost med ukrajinskimi vojaki, ki se zdaj soočajo z okrepljenimi ruskimi napadi brez ključne ameriške podpore.

Številni politični komentatorji tudi dvomijo o učinkovitosti takega opravičila, če je sploh bilo, saj Trump nikoli ni slovel po tem, da bi cenil tovrstne geste. Poleg tega se je v preteklosti izkazalo, da rad izkorišča politične priložnosti za lastno korist in bi lahko to pismo uporabil kot dokaz šibkosti Zelenskega ali celo kot vzvod za dodatne zahteve od Ukrajine.

Musk poljskega zunanjega ministra označil za »malega človeka«

Na družbenem omrežu X je nastal besedni spor med Elonom Muskom, ustanoviteljem podjetja Spacex in lastnikom platforme X, ter poljskim zunanjim ministrom Radosławom Sikorskim. Sikorski je namreč izrazil zaskrbljenost glede zanesljivosti storitve Starlink v Ukrajini in nakazal potrebo po iskanju alternativ, če bi se izkazalo, da Starlink ni več zanesljiv. Na to je Musk ostro reagiral in Sikorskega označil za »malega človeka«.

Poljski premier Donald Tusk je stopil v bran svojemu zunanjemu ministru in opozoril »prijatelje«, naj se ne vedejo arogantno ter naj spoštujejo svoje zaveznike. Čeprav Tusk ni neposredno omenil Muska, je bilo jasno, da se njegova izjava nanaša na omenjeni spor. ​

Zakaj Musk kritizira Poljsko?

Muskove kritike niso slučajne. Poljska je ena izmed najbolj proameriških držav v Evropi, hkrati pa močno podpira Ukrajino pri obrambi pred rusko agresijo. Musk je že večkrat izrazil dvome o nadaljnjem financiranju ukrajinske vojske in celo nakazal, da bi bilo bolje, če bi Kijev razmislil o kompromisu z Moskvo. Poljska politika se v tem pogledu diametralno razlikuje od Muskovega stališča, saj Tuskova vlada vztraja pri maksimalni podpori Ukrajini in zavračanju kakršnih koli popuščanj Rusiji.

Obenem ima Musk ekonomske interese v energetskem sektorju, kjer Poljska z diverzifikacijo virov in zmanjševanjem odvisnosti od ruskega plina ni nujno v skladu z njegovimi poslovnimi načrti. Po mnenju nekaterih analitikov gre pri tej javni kritiki za poskus vplivanja na evropsko energetsko politiko, ki bi lahko koristila njegovim naložbam v elektrifikacijo in proizvodnjo baterij.

Poljski premier Tusk je opozoril na rusko vojaško krepitev in napovedal širitev vojske na 500.000 vojakov ter povečanje obrambnega proračuna. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Poljska je tudi napovedala vojaško usposabljanje vseh odraslih moških in razmišlja o razvoju lastnega jedrskega arzenala. Premier Donald Tusk je opozoril na rusko vojaško krepitev in napovedal širitev vojske na 500.000 vojakov ter povečanje obrambnega proračuna. Poleg tega je Poljska nakazala možnost umika iz Ottawske konvencije, ki prepoveduje uporabo protipehotnih min.

Tudi Francija je ponudila konkretno pomoč Ukrajini, Poljska pa išče dolgoročne varnostne rešitve, vključno z možnostjo razvoja lastnega jedrskega orožja, kar ni po željah vodilne ameriške politike.

ZDA niso bile povabljene v Pariz

Na današnjem srečanju vojaških predstavnikov v Parizu, kjer bo glavna tema vzpostavitev mednarodnih varnostnih sil za Ukrajino, Združene države Amerike niso bile povabljene, poroča AP. Na vrhu sodelujejo predstavniki skoraj vseh 32 držav članic Nata, z izjemo ZDA, Hrvaške in Črne gore.

Po navedbah francoskih virov želijo evropske države s tem poudariti svojo sposobnost samostojnega prevzemanja odgovornosti za varnost Ukrajine po morebitni prekinitvi ognja. Pobudnici srečanja sta Francija in Združeno kraljestvo, ki želita oblikovati hitro odzivno vojaško silo, sposobno preprečiti nove ruske napade, če bi Moskva po premirju kršila dogovor.

Na današnjem srečanju vojaških predstavnikov v Parizu, kjer bo glavna tema vzpostavitev mednarodnih varnostnih sil za Ukrajino, Združene države Amerike niso bile povabljene. FOTO: Nicolas Tucat/Reuters

Sestanek bo razdeljen na dva dela. V prvem bodo razpravljali o sestavi mednarodnih varnostnih sil, ki bi vključevale težko oborožitev in strateške vojaške rezerve, ki bi jih lahko v primeru potrebe hitro poslali v Ukrajino – v nekaj urah ali dneh. V drugem delu bodo udeleženci predstavili pripravljenost svojih vojaških enot za sodelovanje v pobudi.

Končno odločitev o sodelovanju bodo sprejeli voditelji držav na politični ravni, saj vprašanje vključuje tako vojaške kot diplomatske posledice. Po neuradnih informacijah bo na srečanju prisoten tudi francoski predsednik Macron, ki je v preteklosti že nakazal možnost napotitve evropskih vojakov v Ukrajino, vendar ne kot neposredne bojne enote, temveč kot mirovne sile po morebitnem dogovoru.