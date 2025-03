Poljska, v strahu pred Rusijo, na vojaško usposabljanje kliče vse odrasle moške

Administracija Donalda Trumpa je sprejela več odločitev, ki so bistveno vplivale na sposobnost Ukrajine, da se brani pred rusko agresijo. Ena izmed teh odločitev je bila ustavitev vojaške pomoči in deljenja obveščevalnih podatkov s Kijevom. Poleg tega je podjetje Maxar Technologies na zahtevo Trumpove administracije onemogočilo dostop Ukrajine do satelitskih posnetkov. Ti posnetki so bile ključni za spremljanje premikov ruskih sil in oceno škode po napadih.

Trump je v svojih izjavah poudaril, da sta tako Ukrajina kot Rusija prisiljeni skleniti dogovor. Njegov pristop je usmerjen v iskanje hitre rešitve konflikta, za to izbira ne sredstev, niti žrtvev, zadovoljna s tem pa je zgolj Rusija.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je večkrat izrazil nezadovoljstvo nad tem pristopom in poudaril, da Ukrajina potrebuje pomoč, ne pritiskov za sklenitev dogovora, ki bi ogrozil njeno suverenost.

Podjetje Maxar Technologies je na zahtevo Trumpove administracije onemogočilo dostop Ukrajine do satelitskih posnetkov. FOTO: Evelyn Hockstein/Reuters

Trumpova administracija vztraja pri svojem pristopu, to pa je prižgalo rdeče alarme ne samo v Ukrajini, temveč celotni Evropi. Pomoč Ukrajini je zato obljubilo že več evropskih zaveznic, najkonkretnejša pa je bila Francija.

Novi ruska ofenziva

Še isti dan, ko je ZDA prenehala z vojaško pomočjo Ukrajini, je Rusija izvedla obsežne napade z droni in balističnimi raketami po Ukrajini. Napadi so povzročili veliko škode na energetski in plinski infrastrukturi v več regijah, kot sta Odesa in Poltaja, navaja britanski Guardian. Ukrajinski predsednik je poudaril, da so bili napadi usmerjeni proti infrastrukturi, ki zagotavlja normalno življenje civilistov, in da so trenutno v teku popravila in obnovitvena dela.

Napadi so prizadeli več delov države, povzročili so tako materialno škodo kot tudi žrtve med civilnim prebivalstvom. V Harkovu je raketni napad poškodoval stanovanjsko zgradbo, pri čemer je bilo ranjenih osem ljudi, med njimi tudi otrok. Poškodbe so zahtevale nujno medicinsko oskrbo, pristojne službe pa so nemudoma začele odstranjevati posledice napada.

Še isti dan, ko je ZDA prenehala z vojaško pomočjo Ukrajini, je Rusija izvedla obsežne napade z droni in balističnimi raketami po Ukrajini. FOTO: Sergei Bobok/AFP

V Poltavi je bil prav tako poškodovan stanovanjski objekt, kar je privedlo do dodatnih žrtev med prebivalci. Pristojne oblasti še zbirajo podatke o številu poškodovanih in obsegu nastale škode.

Ukrajinska vojska je uspela sestreliti več ruskih raket, pri čemer so ključno vlogo odigrala francoska letala Mirage 2000 in lovci F-16. Zelenski je poudaril učinkovitost teh letal pri prestrezanju balističnih izstrelkov in se ob tem zahvalil Franciji za njeno vojaško podporo.

Poleg tega je izpostavil tudi pomemben prispevek ukrajinskih protizračnih raketnih sil, vojaškega letalstva, enot za elektronsko bojevanje ter mobilnih ognjeniških skupin, ki skupaj tvorijo ključno obrambno linijo proti zračnim napadom.

Pomoč Ukrajini je zato obljubilo že več evropskih zaveznic, najkonkretenjša pa je bila Francija. FOTO: Ludovic Marin/AFP

Ukrajinski predsednik je na družbenih omrežjih poudaril, da je Ukrajina pripravljena slediti poti miru ter da si prizadeva za prekinitev vojne že od njenega začetka. V tem okviru je predlagal prepoved uporabe raket, daljinsko vodenih dronov in zračnih bomb, prav tako pa začasno ustavitev vojaških operacij v Črnem morju.

Poljska se pripravlja na morebitni poraz Ukrajine

Poljski premier Donald Tusk kot odziv na spreminjajoče se varnostne razmere v Evropi je napovedal obsežno vojaško usposabljanje za vse odrasle moške. Cilj ukrepa je povečanje števila vojaških rezervistov, ki bi bili ustrezno usposobljeni za soočanje z morebitnimi varnostnimi grožnjami, zlasti v primeru, če bi bila Ukrajini v vojni z Rusijo poražena.

Tusk je opozoril na tveganje, da bi lahko Rusija po morebitnem porazu Ukrajine razširila svoje ambicije na druge države, vključno s Poljsko, ki je bila v preteklosti že pod ruskim nadzorom.

Evropski voditelji so se na srečanju v Bruslju dogovorili o povečanju obrambnih izdatkov in nadaljnji podpori Ukrajini. Ob tem so poudarili pomen tesnega sodelovanja z zavezniki v Natu ter drugimi mednarodnimi partnerji za zagotavljanje trajnega miru in varnosti v regiji.

Poljski premier Donald Tusk kot odziv na spreminjajoče se varnostne razmere v Evropi je napovedal obsežno vojaško usposabljanje za vse odrasle moške. FOTO: Wojtek Radwanski/AFP

Predsednik Evropskega sveta, Antonio Costa, je izpostavil, da je sodelovanje s podobno mislečimi partnerji ključno za mednarodno varnost, poroča Guardian.

Kremlj se je odzval z opozorilom, da bi lahko moral odgovoriti na načrte Evropske unije za povečanje vojaških zmogljivosti in formalno opredelitev Rusije kot glavnega krivca za začetek vojne v Ukrajini.