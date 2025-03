Elon Musk za kibernetski napad na X obtožil Ukrajino

Kibernetski napad na platformo X, ki je v lasti Elona Muska, se je začel v ponedeljek zgodaj zjutraj, ko so uporabniki množično poročali o težavah z dostopom. Po podatkih DownDetectorja, spletne strani, ki spremlja razpoložljivost digitalnih platform, so se prve motnje pojavile okoli 6. ure, do 10. ure pa je že več kot 40.000 uporabnikov naletelo na težave, poroča NY Post.

Musk je v intervjuju za Fox News potrdil, da je bil X tarča »obsežnega kibernetskega napada« in razkril, da so IP-naslovi napadalcev izvirali z »ukrajinskega območja«, kar je sprožilo ugibanja o možni vpletenosti državnih akterjev.

Čeprav Musk poudarja, da so napadi na X pogosti, je izpostavil, da je bil ta izjemno obsežen in zahteval ogromne vire, kar nakazuje na delovanje dobro organizirane skupine ali celo države. Kmalu po napadu je propalestinska hekerska skupina Dark Storm Team prevzela odgovornost, s čimer je situacija postala še bolj nejasna, poroča Newsweek.

Možni storilci

Dark Storm Team, hekerska skupina, ustanovljena leta 2023, se je hitro uveljavila kot ena najsposobnejših hekerskih skupin, specializiranih za napade DDoS (napad za zavrnitev storitve). Njihove tarče so pogosto države in organizacije, ki podpirajo Izrael. Med odmevnejšimi napadi izstopata ohromitev letališča v Los Angelesu in napad na izraelsko pristanišče Hajfa. Poleg tega se pogosto pojavljajo ugibanja o njihovih povezavah z drugimi hekerskimi skupinami ter morebitnimi stiki z Rusijo.

Muskove obtožbe proti Ukrajini so dodatno zaostrile že tako občutljive odnose med ZDA in Kijevom. FOTO: Saul Loeb/AFP

Napad DDoS (Distributed Denial of Service) je kibernetski napad, pri katerem napadalci z ogromnim številom lažnih zahtevkov obremenijo spletno stran, strežnik ali omrežje, da postane nedostopno za običajne uporabnike. Namesto enega samega računalnika pri napadu sodeluje več sto ali celo tisoče naprav, pogosto okuženih z zlonamerno programsko opremo, ki delujejo kot del t. i. botneta. Cilj takšnega napada ni kraja podatkov, temveč začasna ali daljša ohromitev delovanja spletne strani (ali storitve), kar lahko povzroči resne motnje v poslovanju ali komunikaciji.

Kljub prevzemu odgovornosti Dark Storm Teama nekateri strokovnjaki dvomijo, da je napad delo zgolj ene skupine. Alex Plitsas z raziskovalnega inštituta Atlantic Council je za NY Post poudaril, da bi imela Moskva močan motiv za takšno operacijo, saj bi lahko destabilizirala odnose med ZDA in Ukrajino tik pred ključnimi diplomatskimi pogovori.

Prav tako Nicholas Reese s Strokovne univerze v New Yorku za Star Tribune poudarja, da takšni napadi običajno niso delo državnih akterjev, saj so preveč očitni in hrupni, kar ni v skladu z delom obveščevalnih služb.

Geopolitične napetosti in posledice

Muskove obtožbe proti Ukrajini so dodatno zaostrile že tako občutljive odnose med ZDA in Kijevom, zlasti v času pomembnih diplomatskih pogovorov. Plitsas je opozoril, da bi bilo nelogično, da bi ukrajinski hekerji napadli X, saj bi to škodilo njihovim interesom. Namesto tega je nakazal, da bi Rusija lahko želela poslabšati odnose med Washingtonom in Kijevom, poroča NY Post.

Medtem ko Musk vztraja pri svojih trditvah, številni strokovnjaki opozarjajo na možnost lažnega predstavljanja (angl. spoofing) IP-naslovov. FOTO: Saul Loeb/AFP

Na družbenih omrežjih so se pojavile teorije zarote in polemike glede odgovornosti za napad. Medtem ko Musk vztraja pri svojih trditvah, številni strokovnjaki opozarjajo na možnost lažnega predstavljanja (angl. spoofing) IP-naslovov, kar bi lahko pomenilo, da napadalci zgolj prikrivajo svojo pravo lokacijo, poroča Newsweek.

Musk je v preteklosti že večkrat javno komentiral ukrajinski konflikt, vključno s kritiko ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega zaradi njegovega odnosa do mirovnih pogovorov z Rusijo.

Zelenski v Džedi Ukrajinski predsednik Zelenski se je medtem v Džedi srečal s savdskim prestolonaslednikom Mohammedom bin Salmanom. Po slovesnem sprejemu sta voditelja nadaljevala formalne pogovore, osredotočene na iskanje rešitev za končanje vojne v Ukrajini. Zelenski je v razpravi poudaril ključno vlogo izpustitve ukrajinskih zapornikov in vrnitve otrok – to je označil za nujen korak k ponovni vzpostavitvi zaupanja v diplomatski proces. Prav tako se je zahvalil Salmanu za podporo in njegovo strateško vizijo pri globalnih vprašanjih. Savdski prestolonaslednik, ki si prizadeva utrditi vlogo mediatorja v mednarodnih mirovnih pogajanjih, je izrazil pripravljenost za nadaljnje posredovanje in podporo mirovnim prizadevanjem. Srečanje je bilo uvod v srečanje Ukrajine in ZDA, ki se bosta na uradnem sestanku v Džedi dogovarjali o prekinitvi vojne z Rusijo. V Džedo je že prispel ameriški državni sekretar Marco Rubio, ki se je prav tako sestal s savdskim prestolonaslednikom.

Ukrajinski predsednik Zelenski se je medtem v Džedi srečal s savdskim prestolonaslednikom Mohammedom bin Salmanom. FOTO: AFP

Kdo je dejansko odgovoren za napad na X, ostaja nejasno. Dokler ne bodo na voljo konkretni dokazi, bodo teorije o vpletenosti Dark Storm Teama, Rusije ali drugih akterjev ostale možne. Medtem se napad odraža tudi v širšem geopolitičnem kontekstu, saj napetosti med ZDA, Ukrajino in Rusijo še naprej naraščajo.