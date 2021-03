V Petrinji prebivalci nezadovoljni z razdeljevanjem popotresne pomoči

FOTO: Denis Lovrović/AFP

Več deset meščanov Petrinje je v četrtek verbalno napadlo župana mestas trditvami, da humanitarne pomoči, ki je prispela po rušilnem potresu decembra lani, ne razdeljujejo transparentno. Posebej so zahtevali ustrezno razdelitev gradbenega materiala. Med drugim je ta kot pomoč po potresu prispel tudi iz Slovenije.Verbalni napad na petrinjskega župana se je zgodil pred skladiščem mestnega podjetja Komunalac, kamor so v sredo pripeljali gradbeni material, ki so ga kot pomoč žrtvam potresa poslali iz Slovenije ter Bosne in Hercegovine. Skupina protestnikov je v nekem trenutku zaustavila avtomobil, v katerem je bil župan Dumbović. Ta je nato poklical policijo. Župan je prepričan, da nezadovoljstvo prebivalcev podpihujejo predvsem lokalni člani konservativne opozicijske stranke Most. Za hrvaške medije je Dumbović dejal, da nekateri prebivalci zahtevajo, da takoj dobijo vse, kar potrebujejo. Poudaril je, da ne bo več dovolil stihijskega prevzema humanitarne pomoči, kot je to bilo v prvih dneh po potresu. Ta je Petrinjo in okolico stresel z magnitudo 6,2 konec decembra lani. Župan je še zatrdil, da so v prvih dneh po potresu nekateri celo vlamljali v skladišča in odnesli vse, kar so lahko. Nekateri so prav tako večkrat prevzeli humanitarno pomoč ter si tako ustvarili velike zaloge, medtem ko nekateri še vedno potrebujejo humanitarno pomoč. »Tega ne bom več dovolil. Pika«, je izjavil Dumbović.Med protestniki, ki so v četrtek verbalno napadli župana, so bili tudi vojni veterani, ki trdijo, da sploh ni jasno, kdo je dobil več kot 300 ton gradbenega materiala, ki je doslej prispel na popotresno območje. Pred tem so se v sredo, ko je prispela večja količina gradbenega materiala iz Slovenije in BiH, odpravili proti skladišču, da bi videli, kako bodo razdelili material, saj menijo, da doslej sploh ni bilo kriterijev za razdelitev podarjenega gradbenega materiala.Donacije iz Slovenije in BiH naj bi transparentno začeli razdeljevati v ponedeljek na podlagi zahtevkov posameznikov, ki imajo zaradi potresa poškodovane stanovanjske objekte. Medtem je zagrebški novičarski portal telegram.hr danes poročal o domnevnih malverzacijah s prodajo in ponovnim nakupom zemljišča, v katerih je sodelovala mestna uprava. Župan Dumbović, ki vodi Petrinjo od leta 2013, sicer ne vidi nič spornega v tem, da je občina leta 2016 poceni prodala mestno zemljišče zasebnemu podjetju, letos pa so isto zemljišče kupili za namestitev stanovanjskih zabojnikov po devetkrat višji ceni od prodajne. Medtem je mesto financiralo tudi infrastrukturo na tem zemljišču, ki je bilo mišljeno za podjetniško cono, navaja telegram.hr.