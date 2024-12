V ponedeljek bo tudi uradno padla Scholzeva vlada

V nadaljevanju preberite:

Le še nekaj korakov Nemce loči od predčasnih volitev. Prvega bo jutri storil kancler Olaf Scholz. Poslanci bodo namreč glasovali o zaupnici njegovi vladi, ki bo po pričakovanjih prineslo uradni razpad koalicije in bo vodilo do naslednjega koraka, to je razpustitve parlamenta in razpisa predčasnih volitev. Te bodo po med strankami sprejeti časovnici predvidoma potekale 23. februarja, zmaga pa se obeta Uniji CDU/CSU.