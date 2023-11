V porušeni Gazi so prenehali šteti trupla

V nadaljevanju preberite:

Izraelska vojska je danes v bolnišnici Al Šifa v mestu Gaza – največji bolnišnici na območju Gaze – še naprej iskala domnevno operativno poveljstvo Hamasa. V bolnišnici, ki so jo izraelske sile spremenile v zapor tako za paciente, kot za zdravnike, vladajo grozljive razmere. Evakuacije bolnikov – le žensk in otrok – so redke. Nad kompleksom bolnišnic ves čas krožijo izraelski brezpilotniki, v okolici bolnišnice, že tri dni ključne frontne črte vojne v Gazi, pa potekajo srditi spopadi med pripadniki Hamasa in izraelske vojske.