Nobelova nagrada za ekonomijo Cardu, Angristu in Imbensu

V Stockholmu so podelili še »nagrado švedske centralne banke v spomin naza dosežke v ekonomski znanosti«, kot se sicer uradno imenuje Nobelova nagrada za ekonomijo, ki je bila ustanovljena leta 1968, podeljujejo pa jo od 1969. Prejemniki soiz univerze Berkeley,iz univerze MIT iniz univerze Stanford.Card je nagrajen za »empirični prispevek k ekonomiki dela«, Angrist in Imbens pa za njun »metodološki prispevek k analizi vzročnih razmerij.«Po zaslugi laureatov smo sposobni odgovoriti na ključna vprašanja v ekonomski in družbeni znanosti, je bilo rečeno v utemeljitvi nagrad. Zahvaljujoč Cardu veliko več vemo o trgu dela, Imbens in Angrist pa sta pokazala, do kakšnih ugotovitev o vzrokih in posledicah lahko pridemo na podlagi naravnih eksperimentov. S tem sta naredila revolucijo v empiričnih raziskavah v ekonomiji. Okvir, ki sta ga postavila, so široko sprejeli raziskovalci, ki se ukvarjajo z opazovalnimi podatki.Lanska nagrajenca za ekonomijo sta bila profesorjains kalifornijske Univerze Stanford za izboljšanje avkcijske teorije in izum novih oblik javnih dražb. »Nove oblike dražb so čudovit primer, kako lahko temeljne raziskave oblikujejo odkritja, ki koristijo družbi. Poznavanje tematike sta uporabila za pripravo novih oblik dražb za dobrine in storitve, ki jih je težko prodajati na tradicionalen način, kot so, denimo, radijske frekvence. S prelomnimi raziskavami sta ustvarila velike koristi za kupce, prodajalce, davkoplačevalce in celotne družbe,« je lani v utemeljitvi zapisala švedska akademija znanosti.