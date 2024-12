V raketnih napadih na Ukrajino znova smrtne žrtve

Ruska vojska je davi izvedla raketni napad na ukrajinsko prestolnico Kijev. Po prvih podatkih tamkajšnjih oblasti je bil pri tem ubit najmanj en človek, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je na Telegramu sporočil vodja vojaške uprave v Kijevu Sergej Popko, so ruske sile v napadu ob približno 7. uri po krajevnem času (6. uri po srednjeevropskem) uporabile rakete kinžal in iskander.

Župan Kijeva Vitalij Kličko je dejal, da sta bila dva človeka v napadu ranjena in so ju prepeljali v bolnišnico. Na štirih območjih ukrajinske prestolnice pa so ostanki raket padli na avtomobile in stavbe ter povzročili požare. »Reševalne službe delajo povsod,« je Kličko še sporočil na Telegramu.

Ukrajinski gasilci poskušajo pogasiti požar na mestu ruskega raketnega napada v Kijevu. FOTO: Roman Pilipey/AFP

Ukrajinske oblasti poročajo tudi o raketnih napadih v južnem pristaniškem mestu Herson, kjer je bil en človek ubit, šest pa ranjenih, ter v več drugih krajih po Ukrajini.