V Ukrajini obnavljajo infrastrukturo za dostop do električne energije

Po valu ruskih raketnih napadov si v Ukrajini danes prizadevajo obnoviti dobavo električne energije po državi v času, ko so temperature padle pod nič stopinj Celzija. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da so v ponedeljek sestrelili večino od 70 ruskih raket, da pa so kljub temu poškodovale že tako načeto infrastrukturo.

Ukrajinski ponudnik električne energije Ukrenergo je zaradi posledic raketiranja napovedal nove prekinitve dobave električne energije po vsej državi. Predstavnik podjetja Volodimir Kudricki je Rusijo obtožil, da je za čas napadov namerno izbrala začetek največjega mraza, da bi povzročila čim več škode, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po mesecih ruskih napadov je poškodovana že skoraj polovica ukrajinske energetske infrastrukture, zaradi česar so ljudje več ur dnevno v mrazu in temi, saj se temperature spustijo tudi pod nič stopinj Celzija.

V večerni video izjavi je Zelenski še sporočil, da so v ruskih napadih v ponedeljek umrli štirje ljudje.

V ruski regiji Kursk blizu meje z Ukrajino je bilo medtem po navedbah lokalnih oblasti danes z brezpilotnim letalnikom napadeno letališče, kjer je zagorel rezervoar nafte. Izvora letalnika niso sporočili, napad tudi ni zahteval žrtev.

Napad se je zgodil dan po tistem, ko je Moskva obtožila Kijev za poskus napada z droni na dve drugi ruski letališči, v katerih so bili ubiti trije ruski vojaki, štirje pa ranjeni. Rusko obrambno ministrstvo je potrdilo poskusa napada z brezpilotnimi letalniki na letališči v regijah Rjazan in Saratov, ki so jih sicer prestregli, vendar so ostanki padli in eksplodirali na letališčih.

Moskva je medtem tudi potrdila obsežen napad na ukrajinski poveljniški sistem in z njimi povezane obrambne, komunikacijske, energetske in vojaške objekte, še poroča AFP.

V regiji Herson pod ruskim nadzorom bo uradna valuta rubelj

Ruske oblasti v ukrajinski regiji Herson so danes prebivalce pozvale, naj svoje prihranke zamenjajo za ruske rublje. Plačevanje v ukrajinski valuti, grivni, se bo namreč končalo 1. januarja, je na Telegramu napovedal proruski guverner regije Vladimir Saldo.

Rubelj. FOTO: Ria Novosti

Kot razlog za poziv prebivalcem je Saldo navedel velik padec vrednosti grivne zaradi ukrajinskih gospodarskih težav in dejal, da se valuta spreminja v papir. Ukrajinska grivna je namreč od začetka invazije izgubila približno 50 odstotkov vrednosti v primerjavi z dolarjem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Odločitev o uvedbi rublja je bila objavljena že oktobra in predstavlja del ukrepov za priključitev ukrajinskih regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje k ruskemu ozemlju. V regijah Lugansk in Doneck je rubelj že nekaj časa uradna valuta.

Ruske sile so se novembra sicer umaknile iz mesta Herson, ki je zdaj ponovno pod ukrajinskim nadzorom. Istoimenska prestolnica regije je bilo prvo večje ukrajinsko mesto, ki je po začetku invazije 24. februarja padlo v roke ruskih sil in njihov umik od tam velja za enega največjih ruskih neuspehov v vojni. Kljub umiku pa ruske enote še vedno zasedajo večino regije Herson.