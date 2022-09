V Rusiji na protestih proti mobilizaciji pridržali več kot 1300 ljudi

Na protestih po vsej Rusiji, ki so izbruhnili po tem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin včeraj odredil delno vojaško mobilizacijo civilistov za bojevanje v Ukrajini, je bilo pridržanih več kot 1300 ljudi, so sporočili iz ruske nevladne medijske organizacije OVD-Info. Shodi so potekali v 38 ruskih mestih.

Po navedbah poročevalcev francoske tiskovne agencije AFP v središču Moskve so policisti na glavni nakupovalni ulici pridržali najmanj 50 ljudi, medtem ko so v Sankt Peterburgu obkolili majhno skupino protestnikov in pridržali enega od njih.

FOTO: Reuters

»Na shod sem prišel z namenom, da se ga udeležim, vendar je videti, da so vse že aretirali. Ta režim je obsodil samega sebe in uničuje svojo mladino,« je dejal 60-letni protestnik Aleksej.

»Zakaj služite Putinu, človeku, ki je na oblasti že 20 let!« je mlad protestnik po navedbah AFP zakričal v enega od policistov.

Pripadniki ruske policije med varovanjem prostestov proti mobilizaciji v Moskvi. FOTO: Reuters

»Zakaj odločajo o moji prihodnosti namesto mene? Strah me je zame in za mojega brata,« pa je dejala študentka Oleksandra Sidorenko.

Protesti v Beogradu po tem, ko je Putin odredil splošno mobilizacijo. FOTO: Oliver Bunic/AFP

Putin je včeraj odredil delno vojaško mobilizacijo 300.000 rezervistov za bojevanje v Ukrajini. Ob tem je poudaril, da je Moskva za svojo zaščito pripravljena uporabiti vsa sredstva, vključno z jedrskimi. Govor ruskega predsednika, s katerim je odprl novo poglavje vojne v Ukrajini, močno odmeva v Rusiji in po svetu. Obrambni minister Sergej Šojgu je nato sporočil, da bodo vpoklicali ljudi z vojaškimi izkušnjami, pred odhodom na bojišče pa jih bodo izurili. Povedal je tudi, da je to le delček vseh rezervistov v Rusiji, ki naj bi jih bilo skupno namreč okoli 25 milijonov.

Po Putinovem oznanilu so na spletnih straneh za prodajo letalskih kart v Rusiji zabeležili veliko povpraševanje po letalskih vozovnicah, saj očitno želi veliko potencialnih rekrutov čim prej zapustiti državo.

Shodi so potekali v 38 ruskih mestih. FOTO: Alexander Nemenov/AFP