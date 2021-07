V ruski soseščini zabijajo še en zahodni klin

V nadaljevanju preberite:

Po tem, ko so se lani volivci odločili, da imajo dovolj vladanja dotedanjega proruskega predsednika države, bi se lahko ta vaja jutri ponovila na predčasnem izbiranju novih predstavnikov ljudstva. Če je verjeti meritvam javnega mnenja, bo zmagala prozahodna stranka Akcija in solidarnost, Moldavija pa se bo pridružila tistim nekdanjim sovjetskim socialističnim republikam, ki so se z Vzhoda preusmerile na Zahod.