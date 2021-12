V Severni Makedoniji zamrznili še cene riža, testenin in jajc

Vlada Severne Makedonije je danes do 31. januarja prihodnje leto zamrznila cene riža, testenin in jajc. Cene s 1. decembra bodo veljale tako v prodaji na debelo kot na drobno, poroča makedonska tiskovna agencija MIA.

Ta živila je vlada dodala na seznam osnovnih živil, katerih cene so že zamrznjene.

Z zamrznitvijo cen želi vlada zagotoviti, da se bo prebivalstvo lahko oskrbelo z osnovnimi prehranskimi izdelki. Na seznamu so od 4. decembra že kruh, sladkor, moka, sončnično olje, mleko, sveže meso in mesni izdelki, sir in skuta.

Zaenkrat velja, da so cene zamrznjene do konca prihodnjega januarja, vlada pa lahko po potrebi ukrep še podaljša.