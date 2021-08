V Severno Makedonijo prispela prva skupina afganistanskih beguncev

Po pričakovanjih bodo Afganistanci kasneje odpotovali v ZDA ali drugo državo. FOTO: Robert Atanasovski/AFP

FOTO: Ognen Teofilovski/Reuters

V Severno Makedonijo je v ponedeljek zvečer prispela prva skupina 149 afganistanskih beguncev. Skopje je namreč izrazilo pripravljenost, da omogoči začasno bivanje skupno 750 afganistanskim sodelavcem mednarodnih organizacij, poročajo tuje tiskovne agencije.Vsi Afganistanci so ob prihodu dobili dovoljenje za 90-dnevno bivanje v državi. Med njimi je tudi pet nosečnic, je pojasnil makedonski zunanji ministerPo pričakovanjih bodo Afganistanci kasneje odpotovali v ZDA ali drugo državo. Stroške začasne namestitve v Severni Makedoniji krijejo ZDA in mednarodne organizacije.Tudi bližnja Albanija in Kosovo sta že izrazila pripravljenost, da začasno sprejmeta afganistanske begunce.