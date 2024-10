Premier Pedro Sánchez: Cela Španija joče

Močno deževje, ki je opustošilo vzhodni del Iberskega polotoka, naj bi po podatkih španskih oblasti vzelo najmanj 62 življenj, več deset je pogrešanih. Samo v kraju Torrent nedaleč od Valencie so našli pet trupel: zakonskega para, dveh otrok in dojenčka. Podobne tragične novice prihajajo tudi iz drugih delov avtonomne skupnosti Valencia, ki jo je divjanje narave najbolj prizadelo.

Povodenj, ki je razbesnela hudournike, odnašala avtomobile, poplavljala ulice, stanovanja, industrijske objekte in kmetijske površine, je veliko škodo povzročila tudi v provinci Albacete v avtonomni skupnosti Kastilja - La Manča in nekaterih delih Andaluzije. O smrtni žrtvi poročajo tudi iz Cuence. V pripravljenosti oziroma aktiviranih je okoli tisoč pripadnikov vojaške enote za izredne razmere. Ministrstvo za obrambo je po pisanju El Paísa v strahu, da bi se število žrtev lahko povečalo, oblastem na prizadetih območjih ponudilo premične mrtvašnice, prav tako so mobilizirali zračne sile, vojaške psihologe in pse za iskanje pogrešanih.

Po naporni noči so bili, kakor je poročal časnik El País, danes zjutraj številni še vedno ujeti v avtomobilih, hišah in na delovnih mestih. FOTO: Jose Jordan/AFP

Po naporni noči so bili davi številni še vedno ujeti v avtomobilih, hišah in na delovnih mestih. Predsednik valencijske regionalne vlade Carlos Mazón je v intervjuju za jutranji program radijske postaje Cadena Ser prebivalce pozval, naj ne zapuščajo svojih domov. »Prenehanje padavin ne pomeni konca nevarnosti. Nastanejo lahko poplave zaradi prelivanje vode,« je opozoril.

Glede števila smrtnih žrtev je dejal, da gre za začasne podatke: »Veliko informacij nam manjka. Bojimo se, da se bo število mrtvih še povečalo.« Poudaril je, da je šlo za vremenski dogodek brez primere. Samo v kraju Utiel, denimo, je v nekaj urah padlo 400 litrov dežja na kvadratni meter.

Opustošenje v kraju Picanya v avtonomni skupnosti Valencia. FOTO: Jose Jordan/AFP

Zaradi posledic neurja so prekinjene železniške povezave med Valencio ter Madridom in Barcelono, zaprte so nekatere ceste, v Valencii ne obratuje podzemna železnica, moten je tudi letalski promet na tamkajšnjem letališču. Na najbolj prizadetih območjih ostajajo zaprte izobraževalne ustanove.

Socialistični premier Pedro Sánchez je v imenu vlade izrazil »solidarnost in sočutje« družinam umrlih ter tistim, ki še vedno iščejo svoje ljubljene. »Cela Španija joče z vsemi vami. Naša absolutna prednostna naloga je, da vam pomagamo. Javne službe delajo usklajeno, da bi naredile vse, kar je mogoče, in vsa potrebna sredstva bomo namenili danes, jutri in tako dolgo, kot bo treba, da si bomo lahko opomogli od te tragedije,« je dejal.

»Še vedno je otežen dostop do nekaterih krajev, zato nimamo popolnih informacij o škodi in morebitnih žrtvah,« pa je sporočil kralj Filip VI. Dodal je, da ga pomirja dejstvo, da so oblastem in reševalnim službam na voljo vsa razpoložljiva sredstva.​ Iz kraljeve palače so na omrežju x svojcem žrtev že pred tem izrekli »iskreno sožalje« in se reševalcem na terenu zahvalili za delo in odzivnost.

Nad prizori, ki prihajajo iz Španije, je pretresena tudi predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. »Moje misli so z žrtvami, njihovimi družinami in reševalnimi ekipami. EU je že ponudila pomoč,« je sporočila. Da je Evropa pripravljena ponuditi roko Španiji, je poudaril tudi komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.

Reševalne službe iščejo pogrešane. FOTO: Foto Susana Vera/Reuters

Poplave na vzhodu Španije so najsmrtonosnejše v državi po avgustu leta 1996, ko je v Aragoniji umrlo 86 ljudi.​ Neurje naj bi bilo, kakor so zapisali pri AFP, posledica premikanja hladnega zraka nad toplimi vodami Sredozemskega morja. Vremenske razmere naj bi se zlagoma začele umirjati, vseeno pa je bilo za danes v osmih avtonomnih skupnostih izdano opozorilo zaradi močnih padavin. Najvišje, oranžno, velja za Andaluzijo, Kastiljo - La Mančo in Katalonijo, so sporočili z državne meteorološke agencije (Aemet).