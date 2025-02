»V Srbiji se velika totalitarna zgodba lomi na nadstrešku železniške postaje«

Ali Žerdin in Janez Markeš se v tokratnem pogovoru Od srede do srede osredotočita na dogajanje tako na novi kot tudi na stari celini, kjer štrene mešata Donald Trump in srbski študentje, ki protestirajo zaradi nesreče v Novem Sadu.

Uvod k razpravi je beseda Evropa in reakcije Evropske unije na besede ter dejanja, ki se jih na začetku kampanje poslužuje Trump. »Slišimo medle odzive iz Bruslja, na drugi strani pa je Trump zagrozil in uvajal carine za Mehiko in Kanado, takoj zatem pa jih je zamrznil. Vse skupaj je velika zmeda,« dogajanje povzame Žerdin.

»Dogaja se natanko to, kar je Trump napovedal, obenem pa tega ni premislil. Njegov slog vladanja je "mangupski". Pred kratkim je zaposlene v agenciji za pomoč državam v razvoju označil za norce. Kdo je tako neomikan, tako telebanski, da drugemu reče norec?« komentira Markeš, ki je prepričan, da novoizvoljeni predsednik in Musk delata veliko napak.

Doda, da ameriški predsednik sicer z marsičem grozi, a da se bo na koncu ugriznil v lasten rep: »Trumpu se retorika in metodika ne moreta iziti. Vladajo ljudje, ki ne brzdajo svojih čustev in gibov. Tem vzgibom moramo reči ne in Evropa je že ugotovila, da je temu slej ko prej potrebno narediti konec.«

Žerdin v luči carin, s katerimi grozi Trump, opozarja, da so v zgodovini carinske vojne še največ škode naredile tistim, ki so jih začeli. »Če Trump uvaja neliberalno shemo, se bo na drugi strani moral odpovedati supremaciji dolarja. Hoče imeti močan dolar in cvetoč izvoz, a tega ne more doseči po naravni poti in zato to vsiljuje,« pa pripomni Markeš.

Tema pogovora se nato premakne na Aleksandra Vučića ter dogajanje v Srbiji. Žerdin poudari: »Kar je meni zanimivo, je odnos med Vučičem, ki se ima za vodjo ter državnika, in študenti, ki se zanj ne zmenijo in vztrajajo pri tem, da so pomembne institucije. V trenutno mentaliteto, kjer so pomembni "mutni posli in poznanstva", skušajo študenti vplesti to, da so institucije tisto, kar šteje, saj želijo ugotoviti, kaj se je zgodilo v Novem Sadu.«

»V primeru nesreče v Srbiji se velika totalitarna zgodba lomi na nadstrešku železniške postaje," komentira Markeš, in dodaja, da je srbski predsednik iz muhe naredil slona: »Mladina je želela izvedeti, kaj je pripeljalo do te nesreče in kdo bo za to odgovarjal. Na koncu je Vučić iz tega naredil škandal. Ta nesreča nikakor ni mimobežni trenutek, saj so ljudje izgubili svojce, to ni nekaj, kar se lahko pomete pod preprogo.«

»Menim, da se v Srbiji v kratkem času obetajo zgodovinski prelomi, ki lahko ekipo, ki jo pooseblja Vučić, odnesejo,« pa zaključi Žerdin.